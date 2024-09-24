Лукашенко лишився найгіршим: що за ціль залітала в Україну з Білорусі

Моніторингові канали повідомили, що 24 вересня повітряний простір України нібито порушив білоруський літак. Згодом у Повітряних сих спростували це повідомлення, пояснивши, що, ймовірно, була застосована радіолокаційна перешкода.

Як розповів 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак, ситуація досі виглядає дуже незрозумілою. Адже раніше чітко повідомлялося, що в Україну залетів навчальний літак Білорусі.

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Що за ціль могла залетіти в Україну

Було чітко встановлено, що повітряний простір перетнув літак Як-130. Це навчально-бойовий літак, який не несе на собі озброєння. Використовувати навчальне судно для ударів є дуже дивною практикою.

Перша думка, яка в мене була, що, можливо, хтось з білоруських військових або посадовців вирішив закінчити свою кар'єру й перейти на бік України,

– припустив ексспівробітник СБУ.

Звісно, це лише припущення, але зрозуміло, що певна інформація завжди зберігається в таємниці. Тож, можливо, згодом ми дізнаємось більше про те, що за літак порушував наш повітряний простір.

На кого спрямовані нові заяви Лукашенка

Тоді коли білоруське судно нібито було в Україні, сам Александр Лукашенко проводив нараду з військовими на полігоні. Він сказав, що Білорусі треба готуватися до війни, бо "навколо вороги та суперники". Але потім додав, що буцімто ні з ким воювати не збирається.

У цій війні Лукашенко перебуває в позиції останнього та недосвідченого. Подивіться на країни Балтії, які постійно озброюються та тренується. На Польщу, яка виділяє безліч грошей на військову складову, купує сучасні літаки. Навіть Україна, попри війну, вкладає гроші в сучасні розробки,

– підкреслив Іван Ступак.

Росія на 2025 рік передбачила, що 40% бюджету виділять на військові потреби. Мовиться про 140 мільярдів доларів. З огляду на все це Лукашенко має великі комплекси, бо його армія зовсім не готова до війни.

"Він дуже боїться, що настане момент, коли білоруський режим послабиться. Тоді білоруські добровольці, які зараз воюють за Україну, повернуться додому. Лукашенко намагається знайти шляхи, щоб цьому запобігти. Недарма він сказав про те, що треба повернути на військову службу всіх тих, у кого є бойовий досвід", – підсумував Іван Ступак.