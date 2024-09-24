Там спростували цю інформацію. За повідомленням Повітряних сил, порушення повітряного простору України з території Білорусі не було.

Дивіться також Лукашенко заявив, що Білорусі потрібно готуватися до війни та натякнув на досвід України

Що відомо про ситуацію із зафіксованою ціллю з Білорусі

У Повітряних силах припускають, що була застосована радіолокаційна перешкода.

Факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено. Імовірно була застосована радіолокаційна перешкода,

– написали військові.

Нагадаємо, що о 14:28 у північних областях України оголосили повітряну тривогу через невідому повітряну ціль з Білорусі. Про це також повідомляли у Повітряних силах.

Згодом моніторингові телеграм-канали заявили, що кордон з Україною з боку Білорусі перетнув навчально-бойовий літак Як-130. поблизу населеного пункту Дятлик Наровлянського району Гомельської області. Фіксували ціль на межі Київщини та Житомирщини.

О 14:46 пролунав відбій. А уже увечері, о 17:27, Повітряні сили роз'яснили цю ситуацію.