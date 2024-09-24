Там опровергли эту информацию. По сообщению Воздушных сил, нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не было.
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Что известно о ситуации с зафиксированной целью из Беларуси
В Воздушных силах предполагается, что было применено радиолокационное помеха.
Факт нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не установлен. Вероятно было применено радиолокационное помеха,
– написали военные.
Напомним, что в 14:28 в северных областях Украины объявили воздушную тревогу из-за неизвестной воздушной цели из Беларуси. Об этом также сообщали в Воздушных силах.
Впоследствии мониторинговые телеграмм-каналы заявили, что границу с Украиной со стороны Беларуси пересек учебно-боевой самолет Як-130 вблизи населенного пункта Дятлык Наровлянского района Гомельской области. Фиксировали цель на границе Киевской и Житомирской областей.
В 14:46 раздался отбой. А уже вечером, в 17:27, Воздушные силы разъяснили эту ситуацию.