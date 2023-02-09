Пєсков зіграв нам на руку: його заява про винищувачі НАТО для України може стати переломною

8 лютого Володимир Зеленський виступив у парламенті Великої Британії. Глава держави наперед подякував за винищувачі, які отримає Україна.

Втім, що ж до літаків – усе в руках США. Джо Байден затягує рішення, адже президент Сполучених Штатів – це, у певному сенсі, президент земної кулі. Він відповідає за те, щоб вона не розірвалася від ядерного вибуху. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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"Ми можемо на нього (Джо Байдена – 24 Канал) тиснути, і правильно робимо. Ми можемо вимагати ці винищувачі. Але, на жаль для нас, Україна – одна із зон відповідальності. Він змушений враховувати купу всього у цьому рішенні", – акцентує політтехнолог.

Що означає заява Пєскова

Шейтельман запевняє, що сьогодні нам допоміг Дмітрій Пєсков, як не дивно. Він зробив заяву про те, що передача літаків України ніяк не змінять траєкторію російської армії. "Це хороша заява, яка означає, що вони воюватимуть так само, як і воювали. Вони ж не сказали, що у разі передачі застосують ядерну зброю", – говорить політтехнолог.

А будь-які інші дії, наголошує він, вже нікого не бентежать. Європу та США не цікавлять жодні військові активності Росії, крім застосування ядерної зброї.

Як відзначає політтехнолог, справжньої реакції на літаки з боку росіян не буде, вони нічого не можуть з цим зробити. Якщо нам поставлять бойову авіацію, їм доведеться змиритися з новою реальністю.

Як не смішно, у цій ситуації важливіше те, що вони зараз кажуть. На усі минулі "червоні лінії" виходили офіційні особи і казали, що застосують ядерну зброю. Навіть проти гаубиць 155 міліметрів. Зараз таких заяв немає,

– стверджує Шейтельман.

Це не означає, додає він, що Путін не має що сказати. Є простий і прямий сенс: до того, як вирішити постачати нам танки, Росії була зроблена певна мирна пропозиція. Неважливо яка. Важливо, що Росія точно від неї відмовилася.

"На Заході усі зрозуміли, що вести переговори з Росією немає сенсу. Що Путін, попри пропозицію, вирішив піти на другу спробу захопити усю Україну, тому й було прийняте рішення передати танки й багато чого іншого", – констатує політтехнолог.

Зараз Пєсков, фактично, сказав: "Ви погрожуєте передати літаки? Ми все ще не згодні на вашу мирну пропозицію".

Усе. Відповідь дана. Пєсков не може сказати цю фразу без дозволу Путіна. Я думаю, вона може стати переломною, у гарному сенсі, для нас,

– переконаний політтехнолог.

Так, союзники могли піти на крок постачання винищувачів. Річ у тім, зауважує Шейтельман, що консервативним політикам (Німеччина, Франція і США) важливо зробити усі спроби вирішити проблему мирним способом. "Вони зробили пропозицію перед тим, як передати танки, і вона була відкинута, найімовірніше. Зараз публічно запропонували: "Здавайтесь! Не здаєтеся? Тоді ми передаємо винищувачі", – резюмував політтехнолог Михайло Шейтельман.

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