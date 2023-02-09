Багато лідерів європейських країн посідають в питання постачання зброї очікувальну позицію і чекають, хто зробить перший крок. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, потім хтось перший заявляє, що передасть певну зброю, починається лавиноподібний ефект і всі до нього приєднуються.

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Росія нічого не зможе зробити

На його думку, з постачанням Україні авіації є така ж сама ситуація.

Подивимось, хто перший наважиться в візьме на себе "лють" Росії. Але я маю сумнів, що вона щось може зробити. Окрім лише гнівних заяв усіляких "відбитих" Медвєдєвих та інших спікерів, нічого не буде,

– зазначив політолог.

Він наголосив, що вони кричать про "червоні лінії", що треба все знищити, але нічого не відбувається. І в Європі це теж зрозуміли.

Тизенгаузен нагадав, що так само говорили про танки. В листопаді минулого року, коли Україна просила танки, відповідали "ні" та наголошували, що й так дають нам достатньо зброї.

"Загадайте перші місяці війни: Німеччина надала Україні 5 тисяч касок і аптечки. А там, мовляв, Росія вас "з'їсть", – зазначив він.

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Буде сюрприз Росії

За його словами, зміна риторики, політики і практичне надання, зокрема, авіації залежить від успіхів України. Коли ЗСУми певні успіхи демонструємо, коли показує майстерне володіння тією зброєю, яку нам передають, це зміцнює довіру наших європейських партнерів. Вони вважають, що зброя в надійних руках – даємо їм і надалі.

"Я думаю, що все буде, і авіація буде. І добре роблять, що не говорять, коли почали навчання українські пілоти і на чому. Сюрприз буде Росії", – наголосив Борис Тизенгаузен.

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