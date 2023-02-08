Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, саме про цю угоду йшлося під час візиту президента Володимира Зеленського до Великої Британії.

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Які настрої у Великої Британії

Олександр Мусієнко повідомив, що стосовно цього питання британський уряд дасть позитивну відповідь.

Логіка подій і хід цих подій вказують на те, що зрештою і далекобійні артилерійські системи, і далекобійні ракети такі, як ATACMS, аналоги їхні або аналоги GLSDB будуть вже передані Україні,

– наголосив він.

На його думку, розмови щодо передачі Україні авіації не можуть бути безпідставними.

"Якщо прем’єр-міністр такої країни, як Великобританія, дає доручення своєму міністру оборони, то це вже питання не на рівні чуток, експертних обговорень чи обговорень в ЗМІ", – зосередив увагу він.

Мусієнко пояснив, що також наразі вирішується питання про розширення навчальної місії Британії для українських військ. Зокрема, українські льотчики зможуть отримати навички, необхідні для користування авіацією.

Я думаю, що може бути все за аналогією з танками. Тобто Британія ухвалила рішення про надання Challenger 2 і після цього ми побачили, що були ухвалені рішення іншими країнами,

– зосередив увагу керівник Центру військово-правових досліджень.

За його словами, ініціативу підтримали США, Німеччина і, можливо, долучиться до передачі техніки Франція.

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На що може розраховувати Україна

Олександр Мусієнко розказав, що, ймовірно, у Британії обговорюють передачу багатофункціональних літаків серії типу F.

Очевидно, що мовиться у першу чергу про F-16 або F-15,

– наголосив він.

На його думку, Британія має два типи ракет. Зокрема, далекобійні на відстань до 300 кілометрів. Вони є аналогами американських систем ATACMS. Також на озброєнні країни є і ракети із дальністю до 600 кілометрів.

"Але я думаю, що мовиться про відстані від 100 до 300 кілометрів. Це те, що готова буде передати Британія", – пояснив Мусієнко.

За його словами, таке озброєння треба Україні, щоб знищувати тил противника, не давати розгортатися військам, позбавляти окупантів можливості забезпечувати боєприпасами, снарядами й необхідною технікою безпосередньо свої передові позиції.

Потрібно ускладнювати логістику противнику, робити її неможливою. Це важливий елемент для стримування атак, які все активніше розпочинає наш ворог,

– прокоментував він.

Мусієнко додав, що шолом, переданий від українських захисників неба, підтвердження однієї із цілей Володимира Зеленського до Британії – домовленість саме про передачу авіацію в Україну.

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