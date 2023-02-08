За цей день він виступив перед парламентом країни, а також зустрівся з прем'єр-міністром країни та королем Чарльзом ІІІ. Після цього він разом Ріші Сунаком дав пресконференцію, на якій були присутні й українські журналісти, передає 24 Канал.

Варте уваги Королівський прийом, зброя, санкції: все, що відомо про історичний візит Зеленського до Британії

Володимир Зеленський обійняв українську журналістку

Саме під час неї поставити запитання прем'єр-міністру Великої Британії змогла й журналістка BBC Ukraine. Однак перед цим вона подякувала Володимиру Зеленському за візит та зазначила, що хотіла б його обійняти, хоча, на її думку, це було неможливо.

На це президент вчергове показав, що на відміну від агресора Володимира Путіна не боїться інших людей та не відсторонюється від них кілометровими столами. Він з посмішкою відповів: "Чому б і ні?" та міцно обійняв журналістку, яка була рада такому вчинку.



Володимир Зеленський обійняв журналістку / Скриншот

Літаки для України

Після цього українська журналістка запитала Ріші Сунака, зокрема, про бойові літаки для України. Вона уточнила, чи не здається йому на тлі активних бойових дій у нашій державі, де щодня гинуть солдати, що рішення щодо їхнього надання триває надто довго.

Прем'єр-міністр відповів, що у Великій Британії дуже гостро відчувають трагедію та труднощі, через які проходить Україна. І наразі для нашої держави важливішими є ракети великої дальності. Про це, за його словами, два лідери "найчастіше говорили" під час своїх дискусій.

І, як сказав президент, мабуть, найважливіше зараз ... це бойові танки, а також ракети великої дальності,

– сказав він.

Також Ріші Сунак додав, що хоробрість українських солдатів вражає: "Будьте впевнені, що ми тут з вами разом із вашим народом і забезпечимо вас усім, чим зможемо".

Літаки для України від Великої Британії: коротко