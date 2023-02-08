Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, именно об этом соглашении речь шла во время визита президента Владимира Зеленского в Великобританию.
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Какие настроения в Великобритании
Александр Мусиенко сообщил, что по этому вопросу британское правительство даст утвердительный ответ.
Логика событий и ход этих событий указывают на то, что в конце концов и дальнобойные артиллерийские системы, и дальнобойные ракеты, такие как ATACMS, их аналоги или аналоги GLSDB будут уже переданы Украине.
– подчеркнул он.
По его мнению, разговоры о передаче Украине авиации не могут быть безосновательными.
"Если премьер-министр такой страны, как Великобритания, дает поручение своему министру обороны, то это уже вопрос не на уровне слухов, экспертных обсуждений или обсуждений в СМИ", – отметил он.
Мусиенко пояснил, что также решается вопрос о расширении учебной миссии Британии для украинских войск. В частности, украинские лётчики смогут получить навыки, необходимые для пользования авиацией.
Я думаю, что может быть все по аналогии с танками. То есть Британия приняла решение о предоставлении Challenger 2 и после этого мы увидели, что были приняты решения другими странами,
– сосредоточил внимание руководитель Центра военно-правовых исследований.
По его словам, инициативу поддержали США, Германия и, возможно, присоединится к передаче техники Франция.
Александр Мусиенко рассказал, как будут разворачиваться события с передачей британской техники: смотрите видео
На что может рассчитывать Украина
Александр Мусиенко рассказал, что предположительно в Британии обсуждают передачу многофункциональных самолетов серии типа F.
Очевидно, что говорится в первую очередь о F-16 или F-15,
– подчеркнул он.
По его мнению, Великобритания имеет два типа ракет. В частности, дальнобойные на расстояние до 300 км. Они являются аналогами американских систем ATACMS. Также на вооружении страны есть ракеты с дальностью до 600 километров.
"Но я думаю, что речь идет о расстояниях от 100 до 300 километров. Это то, что готова будет передать Британия", – объяснил Мусиенко.
По его словам, такое вооружение нужно Украине, чтобы уничтожать тыл противника, не давать разворачиваться войскам, лишать оккупантов возможности снабжать боеприпасами, снарядами и необходимой техникой непосредственно свои передовые позиции.
Нужно усложнять логистику противнику, делать ее невозможной. Это важный элемент для сдерживания атак, которые все активнее начинает наш враг,
– прокомментировал он.
Мусиенко добавил, что шлем, переданный от украинских защитников неба, подтверждение одной из целей Владимира Зеленского в Британию – договоренность именно о передаче авиации в Украину.
Самолеты для Украины от Великобритании: основное
- О боевых самолетах Владимир Зеленский попросил во время своего выступления перед парламентом Великобритании. Он подчеркнул, что нашему войску чрезвычайно необходимы самолеты, чтобы противостоять России.
- После этого Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса исследовать, какие самолеты Великобритания может предоставить Украине.
- Однако, несмотря на такую оперативную реакцию, спикер премьер-министра подчеркнул, что это будет "долгосрочным решением", а не краткосрочной помощью, которая сейчас наиболее нужна Украине в борьбе против России.