Песков сыграл нам на руку: его заявление об истребителях НАТО для Украины может стать переломным

8 февраля Владимир Зеленский выступил в парламенте Великобритании. Глава государства заранее поблагодарил за истребители, которые получит Украина.

Впрочем, что касается самолетов – все в руках США. Джо Байден затягивает решение, ведь президент Соединенных Штатов – это, в некотором смысле, президент земного шара. Он отвечает за то, чтобы он не разорвался от ядерного взрыва. Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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"Мы можем на него (Джо Байдена – 24 Канал) давить, и правильно делаем. Мы можем потребовать эти истребители. Но, к сожалению для нас, Украина – одна из зон ответственности. Он вынужден учитывать кучу всего в этом решении", – акцентирует внимание политтехнолог.

Что означает заявление Пескова

Шейтельман уверяет, что сегодня нам помог Дмитрий Песков, как ни странно. Он сделал заявление о том, что передача самолетов Украине никак не изменит траекторию российской армии. "Это хорошее заявление, которое означает, что они будут воевать так же, как и воевали. Они ведь не сказали, что в случае передачи применят ядерное оружие", – говорит политтехнолог.

А какие-либо другие действия, подчеркивает он, уже никого не смущают. Европу и США не интересуют никакие военные активности России, кроме применения ядерного оружия.

Как отмечает политтехнолог, настоящей реакции на самолеты со стороны россиян не будет, они ничего не могут с этим поделать. Если нам поставят боевую авиацию, им придется примириться с новой реальностью.

Как ни смешно, в этой ситуации важнее то, что они сейчас говорят. На все прошлые красные линии выходили официальные лица и говорили, что применят ядерное оружие. Даже против гаубиц 155 миллиметров. Сейчас таких заявлений нет,

– утверждает Шейтельман.

Это не значит, добавляет он, что Путину нечего сказать. Есть простой и прямой смысл: до того, как решить поставлять нам танки, России было сделано определенное мирное предложение. Неважно какое. Важно, что Россия точно от него отказалась.

"На Западе все поняли, что вести переговоры с Россией нет смысла. Что Путин, вопреки предложению, решил пойти на вторую попытку захватить всю Украину, поэтому и было принято решение передать танки и многое другое", – констатирует политтехнолог.

Сейчас Песков фактически сказал: "Вы угрожаете передать самолеты? Мы все еще не согласны на ваше мирное предложение".

Все. Ответ дан. Песков не может сказать эту фразу без разрешения Путина. Я думаю, она может стать переломной, в хорошем смысле, для нас,

– убежден политтехнолог.

Так, союзники могли пойти на шаг поставки истребителей. Дело в том, отмечает Шейтельман, что консервативным политикам (Германия, Франция и США) важно предпринять все попытки решить проблему мирным способом. "Они сделали предложение перед тем, как передать танки, и оно было отвергнуто, вероятнее всего. Сейчас публично предложили: "Сдавайтесь! Не сдаетесь? Тогда мы передаем истребители", – резюмировал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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