Льотчик-інструктор пояснив, як літаки Mirage можуть допомогти у звільненні Криму
- Україна може отримати ще 25 французьких літаків Mirage, які виведуть з обслуговування у Греції.
- Ці літаки можуть посилити повітряну компоненту та допомогти у звільненні окупованого Криму.
Подейкують, що питання передачі Україні 25 французьких літаків Mirage просувається. Зараз вони є на озброєнні у Греції, але їх мають вивести з обслуговування, а після цього наші партнери нібито придбають їх і передадуть.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що частина таких літаків у нас вже є. Якщо ми отримаємо обіцяні судна, то у нас буде повноцінна бригада.
Як можна використати літаки?
Дві ескадрильї уже можна переводити у бригаду морської авіації. Вона посилить повітряну компоненту. До того ж попереду звільнення окупованого Криму, але для цього потрібна авіація.
Літаки Mirage можуть нести хороше озброєння, працювати по землі як штурмовики-бомбардувальники й також по кораблях. У них непогана прицільне обладнання,
– наголосив Роман Світан.
Ми зможемо вражати кораблі Чорноморського флоту. Тому оптимальний варіант всю цю бригаду передати в управління Військово-морських сил. Можливість отримати літаки у нас є, потрібно піти на зустріч Греції. Країна може передати їх нам, але зрозуміло, що натомість вона має отримати інші винищувачі.
Що відомо про французькі Mirage?
- Україна вже має на озброєння винищувачі Mirage 2000. Їх передали ще в лютому 2025 року. Ціни на такі літаки залежать від модифікацій. Базова версія коштує приблизно 43 мільйонів доларів.
- Винищувач може нести до 9 ракет, зокрема протикорабельні та крилаті, а також авіабомби. Екіпаж літака складається з однієї людини, а максимальна швидкість перевищує 2 тисячі кілометрів у годину.
- Французькі Mirage переважають російські Су. Вони значно легші, тому можуть розвивати значно більшу швидкість. Переваги є і в радіусі дії – 900 проти 560 кілометрів.