Подейкують, що питання передачі Україні 25 французьких літаків Mirage просувається. Зараз вони є на озброєнні у Греції, але їх мають вивести з обслуговування, а після цього наші партнери нібито придбають їх і передадуть.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що частина таких літаків у нас вже є. Якщо ми отримаємо обіцяні судна, то у нас буде повноцінна бригада.

Як можна використати літаки?

Дві ескадрильї уже можна переводити у бригаду морської авіації. Вона посилить повітряну компоненту. До того ж попереду звільнення окупованого Криму, але для цього потрібна авіація.

Літаки Mirage можуть нести хороше озброєння, працювати по землі як штурмовики-бомбардувальники й також по кораблях. У них непогана прицільне обладнання,

– наголосив Роман Світан.

Ми зможемо вражати кораблі Чорноморського флоту. Тому оптимальний варіант всю цю бригаду передати в управління Військово-морських сил. Можливість отримати літаки у нас є, потрібно піти на зустріч Греції. Країна може передати їх нам, але зрозуміло, що натомість вона має отримати інші винищувачі.

Що відомо про французькі Mirage?