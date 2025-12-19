Результати вражають: ЗСУ почали впроваджувати новий метод збиття дронів
- Україна почала використовувати легкомоторну авіацію, зокрема літаки Як-52 з снайперами, для збиття дронів над Одесою.
- Легкомоторна авіація є дешевим та ефективним методом перехоплення безпілотників, особливо на фоні недостатньої кількості ЗРК малої дальності в Україні.
Україна нарешті почала використовувати легкомоторну авіацію для перехоплення безпілотників – навчальні літаки Як-52 зі снайперами у задній кабіні успішно збивають дрони "Герань" над Одесою.
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що ефективна ППО має складатися з трьох ліній: фронтова, вертольоти та легкомоторна авіація, і важкі ЗРК у тилу для крилатих ракет.
Дивіться також: Спортивні літаки Як-52 у дії: одеські пілоти за добу знищили рекордну кількість "Шахедів"
Чи здатні навчальні літаки збивати дрони?
Оптимальний варіант для перехоплення великої кількості безпілотників – легкомоторна авіація, оскільки Україна поки не має достатньої кількості ЗРК малої дальності.
"Потрібно підняти кулеметні мобільні групи в повітря, щоб збільшити радіус дії та швидкість перехоплення. Іншого варіанту немає на цьому етапі", – зазначив Світан.
Зараз українські захисники використовують навчальні літаки Як-52.
Найкращий варіант для боротьби з масовими атаками дронів – спеціалізовані легкі штурмовики з прицільними системами та вбудованим озброєнням. Після підключення Китаю до виробництва їх кількість буде лише зростати,
– підкреслив експерт.
Навіть без озброєння легкі або навчально-бойові літаки можуть ефективно перехоплювати повільні цілі на малих висотах – завдяки маневру, виходу в передню півсферу та збивання повітряною струменевою хвилею.
Чому легкомоторна авіація є найдешевшим способом збивати дрони?
Цей підхід застосовували ще в СРСР і він актуальний нині проти безпілотників. Серед усіх засобів ППО саме легка авіація є найбільш масовим і економічно доцільним варіантом для такого перехоплення.
"Якби були доступні легкі штурмовики типу EMB-314 Super Tucano із двома кулеметами на крилах, вони могли б масово знищувати російсько-китайські дрони ще на підході – за 150 – 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення", – пояснив Світан.
Перша лінія перехоплення – уздовж фронту й державного кордону. Друга лінія – вертольоти та легкомоторна авіація. Далі в тилу працюють винищувачі та зенітно-ракетні комплекси середньої й великої дальності.
Те, що все ж проривається, здебільшого крилаті ракети, і з ними вже мають боротися важкі системи ППО. Приклад ефективності такої моделі – оборона Одеси,
– сказав Світан.
Що відомо про ситуацію в Одесі?
- Росія здійснила наймасштабнішу за час повномасштабної війни атаку на Одесу 13 грудня. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів про поточну ситуацію в місті.
- В Одесі зафіксовано перебої з електропостачанням, водою та теплопостачанням – частина мешканців досі залишається без світла. Унаслідок обстрілів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, зокрема високовольтні підстанції, що спричинило масштабний блекаут у місті.
- Електропостачання вже відновили для понад 583 тисяч домогосподарств, однак близько 33 тисяч абонентів і досі залишаються без світла. Завершити відновлювальні роботи планують до 26 грудня.