Результати вражають: ЗСУ почали впроваджувати новий метод збиття дронів

Україна нарешті почала використовувати легкомоторну авіацію для перехоплення безпілотників – навчальні літаки Як-52 зі снайперами у задній кабіні успішно збивають дрони "Герань" над Одесою.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що ефективна ППО має складатися з трьох ліній: фронтова, вертольоти та легкомоторна авіація, і важкі ЗРК у тилу для крилатих ракет.

Дивіться також: Спортивні літаки Як-52 у дії: одеські пілоти за добу знищили рекордну кількість "Шахедів"

Чи здатні навчальні літаки збивати дрони?

Оптимальний варіант для перехоплення великої кількості безпілотників – легкомоторна авіація, оскільки Україна поки не має достатньої кількості ЗРК малої дальності.

"Потрібно підняти кулеметні мобільні групи в повітря, щоб збільшити радіус дії та швидкість перехоплення. Іншого варіанту немає на цьому етапі", – зазначив Світан.

Зараз українські захисники використовують навчальні літаки Як-52.

Найкращий варіант для боротьби з масовими атаками дронів – спеціалізовані легкі штурмовики з прицільними системами та вбудованим озброєнням. Після підключення Китаю до виробництва їх кількість буде лише зростати,

– підкреслив експерт.

Навіть без озброєння легкі або навчально-бойові літаки можуть ефективно перехоплювати повільні цілі на малих висотах – завдяки маневру, виходу в передню півсферу та збивання повітряною струменевою хвилею.

Чому легкомоторна авіація є найдешевшим способом збивати дрони?

Цей підхід застосовували ще в СРСР і він актуальний нині проти безпілотників. Серед усіх засобів ППО саме легка авіація є найбільш масовим і економічно доцільним варіантом для такого перехоплення.

"Якби були доступні легкі штурмовики типу EMB-314 Super Tucano із двома кулеметами на крилах, вони могли б масово знищувати російсько-китайські дрони ще на підході – за 150 – 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення", – пояснив Світан.

Перша лінія перехоплення – уздовж фронту й державного кордону. Друга лінія – вертольоти та легкомоторна авіація. Далі в тилу працюють винищувачі та зенітно-ракетні комплекси середньої й великої дальності.

Те, що все ж проривається, здебільшого крилаті ракети, і з ними вже мають боротися важкі системи ППО. Приклад ефективності такої моделі – оборона Одеси,

– сказав Світан.

Що відомо про ситуацію в Одесі?