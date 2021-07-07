Литва та Польща підписали декларацію з підтримкою членства України в НАТО і ЄС

Країни Люблінського трикутника підписали документи щодо підтримки вступу України в Євросоюз та Північноатлантичний альянс. Мовиться і про підтримку Кримської платформи, спільну боротьбу з дезінформацією та гібридними загрозами.

Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба під час живої трансляції з Литви. За його словами, Польща, Литва та Україна підписали 3 документи про співпрацю в найближчому майбутньому.

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Перший документ – це декларація про спільну історичну спадщину та цінності, єдину Європу.

І Литва, і Польща у цій декларації підтверджують, що докладатимуть усіх зусиль, аби Україна стала членом НАТО та ЄС,

– заявив Кулеба.

Окрім цього, країни Люблінського трикутника задекларували підтримку Кримської платформи та засудження російської агресії проти України.

Що таке Люблінський трикутник Люблінський трикутник – це тристоронній формат для співробітництва України, Литви та Польщі у політичній, економічній, соціальній та культурній сферах. Метою платформи є підтримка вступу України в Європейський Союз і НАТО та спільна протидія російській агресії. Першу спільну декларацію міністри трьох країн підписали 28 липня 2020 року у польському Любліні.

Про що інші документи

У другому документі прописали дорожню карту спільного розвитку України, Литви та Польщі. Він включає різні питання від економічних до протидії гібридним загрозам.

Третій, затверджений міністрами документ, пропонує план заходів із протидії російській дезінформації. Кулеба зазначив, що Україна у цій сфері має неоціненний досвід та знає, як їй протидіяти.

3 країни об'єднають зусилля не лише, щоб спільно боротися проти дезінформації, але і щоб інші країни могли користуватися нашим досвідом,

– підкреслив міністр.

Кулеба про підписання декларації: дивіться відео

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