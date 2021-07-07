Литва и Польша подписали декларацию с поддержкой членства Украины в НАТО и ЕС
Источник:24 канал
Страны Люблинского треугольника подписали документы по поддержке вступления Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс. Говорится и о поддержке Крымской платформы, совместной борьбе с дезинформацией и гибридными угрозами.
Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время прямого включения из Литвы. По его словам, Польша, Литва и Украина подписали 3 документа о сотрудничестве в ближайшем будущем.
Актуально Важный шаг к преодолению кризиса европейской безопасности, – Кулеба о резолюции ПА ОБСЕ
Первый документ – это декларация об общем историческом наследии и ценностях, единой Европе.
И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС,
– заявил Кулеба.
Кроме этого, страны Люблинского треугольника задекларировали поддержку Крымской платформы и осуждение российской агрессии против Украины.
Что такое Люблинский треугольник?Люблинский треугольник – это трехсторонний формат для сотрудничества Украины, Литвы и Польши в политической, экономической, социальной и культурной сферах. Целью платформы является поддержка вступления Украины в Европейский Союз и Нато и совместное противодействие российской агрессии. Первую совместную декларацию министры трех стран подписали 28 июля 2020 года в польском Люблине.
О чем другие документы
Во втором документе прописали дорожную карту совместного развития Украины, Литвы и Польши. Он включает различные вопросы от экономических до противодействия гибридным угрозам.
Третий, утвержденный министрами документ, предлагает план мероприятий по противодействию российской дезинформации. Кулеба отметил, что Украина в этой сфере имеет бесценный опыт и знает, как ей противодействовать.
3 страны объединят усилия не только, чтобы совместно бороться против дезинформации, но и чтобы другие страны могли пользоваться нашим опытом,
– подчеркнул министр.
Кулеба о подписании декларации: смотрите видео
Российская агрессия: последние новости
- В связи с экономическими и торговыми санкциями ЕС против России, Германия ожидает роста шпионской деятельности со стороны россиян.
- В украиноязычной версии Википедии зафиксировали карту России с оккупированным Крымом. А в инстаграме известного американского бренда JBL-карту Украины без Крыма и Донбасса.
- Журналистка Елена Рыковцева считает, что российская пропаганда "правильно" запугивает людей Украиной. Иначе русские приехали бы сюда и поняли как это – жить свободно.