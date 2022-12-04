Тактика залишити Росію непереможеною є токсичною, – МЗС Литви

Повномасштабною війною Росія зруйнувала архітектуру безпеки, яка була у світі до 24 лютого. Не можна зараз дати Кремлю можливість уникнути відповідальності.

Про це написав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Він сказав, що війна має завершитися перемогою України.

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"Чому ми не надсилаємо Україні всі інструменти, необхідні для припинення війни? Чому ми уникаємо конкретики під час дебатів про членство України в НАТО?" – запитує міністр.

Переговори будуть подарунком за вбивства

Як зазначив Ландсбергіс, дивує, що є політики, які вважають реальним після війни повернутися до звичайної роботи. Вони думають, що 24 лютого було просто збоєм.

Тактика залишити Росію непереможеною і готовою до майбутнього партнерства є токсичною. Це призводить до закликів припинити війну шляхом переговорів, а не перемогою України. Деякі навіть пропонують територіальні поступки загарбникам,

– заявив міністр.

Він наголосив, що неможливо так створити світовий порядок. На думку міністра, Росія не має отримувати запрошення на "мирні" переговори. Для окупантів це стане нагородою жорстоке вторгнення, окупацію та вбивства.

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Потрібна зброя

Ландсбергіс вважає, що Росія повинна зустріти поразку на полі бою. Щоб досягти цього, потрібна зброя. Інакше, як наголосив міністр, Кремль продовжить реалізовувати своє імперіалістичне бачення світу.

"В інтересах Європи дати відсіч і перемогти загарбника. Після цієї поразки необхідно створити нову систему на основі уроків попередніх помилок", – написав Ландсбергіс.

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