Про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що Росія хоче використати зиму у війні на свою користь.

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"Те, що ми бачимо від Росії, є протилежним до дипломатії. Навіть коли президент Зеленський звернувся до країн G-20, провідних економік світу, і висунув пропозицію того, як рухатися вперед до миру, що зробив Володимир Путін? Він подвоїв і потроїв усе, що робив", – зазначив Блінкен.

Наразі перемовини не матимуть впливу

Держсекретар розповів, що Росія мобілізувала ще більше сил для війни, анексувала частину території України. На думку Блінкена, Кремль не може здобути перевагу на полі бою, тому тероризує цивільних.

Росія намагається вимкнути енергетичну інфраструктуру. Ось що відбувається. Отже, поки Путін не продемонструє, що він дійсно зацікавлений у змістовній дипломатії, це навряд чи кудись приведе, – пояснив Блінкен.

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