Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что Россия хочет использовать зиму в войне в свою пользу.

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"То, что мы видим от России, противоположно дипломатии. Даже когда президент Зеленский обратился к странам G-20, ведущим экономикам мира, и выдвинул предложение того, как двигаться вперед к миру, что сделал Владимир Путин? Он удвоил и утроил все, что делал", – отметил Блинкен.

В настоящее время переговоры бесполезны

Госсекретарь рассказал, что Россия мобилизовала еще больше сил для войны, аннексировала часть территории Украины. По мнению Блинкена, Кремль не может получить преимущество на поле боя, поэтому терроризирует гражданских.

Россия пытается отключить энергетическую инфраструктуру. Вот что происходит. Итак, пока Путин не продемонстрирует, что он действительно заинтересован в содержательной дипломатии, это вряд ли куда-нибудь приведет, – объяснил Блинкен.

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