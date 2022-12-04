Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что Россия хочет использовать зиму в войне в свою пользу.
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"То, что мы видим от России, противоположно дипломатии. Даже когда президент Зеленский обратился к странам G-20, ведущим экономикам мира, и выдвинул предложение того, как двигаться вперед к миру, что сделал Владимир Путин? Он удвоил и утроил все, что делал", – отметил Блинкен.
В настоящее время переговоры бесполезны
Госсекретарь рассказал, что Россия мобилизовала еще больше сил для войны, аннексировала часть территории Украины. По мнению Блинкена, Кремль не может получить преимущество на поле боя, поэтому терроризирует гражданских.
Россия пытается отключить энергетическую инфраструктуру. Вот что происходит. Итак, пока Путин не продемонстрирует, что он действительно заинтересован в содержательной дипломатии, это вряд ли куда-нибудь приведет, – объяснил Блинкен.
Дискурс о переговорах с Россией: последние новости
- Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что если Путин первым предложит переговоры, то это может означать необходимость подготовки нового нападения.
- По мнению аналитиков Института изучения войны, российская властная верхушка врет о готовности вести диалог, если НАТО пойдет им на определенные уступки. Кремль не планирует выводить войска из Украины.
- Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Запад не хочет окончания войны, иначе Европа бы заставляла Украину к переговорам.
- В Китае также считают, что Украину нужно склонять к диалогу. По мнению президента Си Цзиньпина, "украинский кризис" вредит Европе.