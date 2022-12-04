Все войны заканчиваются переговорами, но ни одна война не заканчивается из-за них. Об этом для 24 канала сказал Ярослав Божко – глава Центра политических студий "Доктрина".

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"Очевидно, этап переговоров наступит, когда одна из сторон (это будет Россия) окончательно исчерпает все свои военные способности, которые могут ставить перед ней вопрос о возможном продолжении войны", – отметил Божко.

Только на условиях Украины

По словам Божко, переговоры будут следующим этапом после поражения россиян. Они должны понять, что не могут изменять ситуацию военным путем.

Думаю, что Украина четко обозначила условия, при которых возможны возможные переговоры. Это озвучил президент Зеленский на саммите G20, – отметил эксперт.

Он пояснил, что говорится о выводе российских войск, выдаче Украине военных преступников и т.д. Божко подчеркнул – Украина не планирует отказываться от Крыма, Донетчины и Луганщины и ни одного населенного пункта, принадлежащего ей, согласно международному праву.

"Россия не готова эту позицию принять. Это значит, что войны будут продолжаться, пока оккупанты не согласятся с планом Украины. Другие альтернативы будут для России еще хуже", – считает эксперт.

Обратите внимание – Ярослав Божко о переговорах с Россией: смотрите видео

Китай ищет самую прагматичную позицию

Как отметил Божко, позиция Китая относительно переговоров означает, что у него нет очевидной политики относительно немедленного прекращения войны. Пекин не оказывает жесткого давления на Кремль и не готов вступать в жесткую конфронтацию со всем миром.

Пекин готов помогать России обходить санкции, где это выгодно самому Китаю. Однако не хотят нести общую ответственность за вооруженную агрессию России перед международным сообществом. Разграничивает себе военные шаги, но политические и экономические шаги России Китай реализует, – рассказал Божко.

По его словам, поддержка России для Китая выгодна с точки зрения противостояния с США. Божко отметил, что Китай не мог полностью принять позицию Запада, потому что оппонентом для него являются США.

"Перед политическим руководством Китая стоит задача, как для российско-украинской войны найти наиболее прагматичный сценарий реагирования. То есть не разрывать связи с Россией и не подвергнуться еще большим санкциям от мира. Китай зависит от экономики США. Никакие отношения с Россией не могут этого компенсировать", – добавил Божко.