В этом убежден министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли. Он предупредил, что инициированные Путиным мирные переговоры могут быть ширмой. Заметим, что ранее соответствующий тезис был озвучен рядом аналитиков.

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"Мир" Путина опасен

В ходе саммита НАТО в Бухаресте Клеверли отметил, что не уверен в том, что в следующем году будут мирные переговоры между Украиной и Россией. Более того, он четко очертил планы "мира", к которому стремится Кремль и его глава.

Дело в том, что мы должны быть очень, очень осторожны, если "мирные" переговоры – я использую слово "мир" в кавычках – инициирует Владимир Путин,

– подчеркнул он.

"Мир" ради эскалации

Министр подчеркнул, что сохраняется риск, что прекращение огня станет для Путина возможностью подготовиться. Он лучше обеспечит свое войско, произведет больше боеприпасов, а также переоборудует вооруженные силы. Следовательно, нельзя исключать, что наступление повторится, но уже через 6, 12 или 18 месяцев.

Он обратился к тем, кто поддерживает наше государство в противостоянии российской агрессии. По словам министра, необходимо быть "очень и очень аккуратными", когда поднимается тема мирных переговоров. Ведь Кремль может использовать их в свою пользу.

Решение этого должно быть устойчивым, оно должно быть внушительным, должно быть реальным. На что мы должны обратить внимание, то это на паузу, используемую Россией как способ убедиться, что ее следующая фаза агрессии будет более эффективной.

– подчеркнул он.

Он привел четкий довод напоследок. Министр отметил, что казалось бы, на вопросе Грузии все завершится, но нет. Впоследствии Россия аннексировала Крым, а затем захватила часть Донецкой и Луганской областей. И это ясно демонстрирует, что она не собирается останавливаться, пока не остановят ее.

Дискуссии по поводу Путина продолжаются до сих пор