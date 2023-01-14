У центрі Лондона розстріляли похоронну процесію: серед поранених – дитина

У центрі Лондона 14 січня сталась стрілянина. Стріляли у бік похоронної процесії. Є поранені, серед яких – дитина.

Вогонь відкрили з машини, яка рухалась на прилеглій до вокзалу вулиці, де були похорони. Проходила панахида матері та доньки, які померли з різницею в декілька днів.

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Поранено кілька жінок

Зловмисники поранили трьох жінок віком 54, 48 та 41 років, а також 7-річну дівчинку. Потерпілих госпіталізували. Двоє жінок перебувають у стабільному стані, а третя – важко поранена.

Дитина також отримала важкі поранення.

На місце події негайно прибули вертоліт та автомобілі "швидкої". Стрільця, схоже, ще не затримали, оскільки повідомлень не було.

Люди були шоковані

Вулицю, де сталася стрілянина, перекрили. Людей з церкви евакуювали через бічний вхід.

Очевидці розповідають, що біля церкви завжди багато людей. Усі, хто мешкає поблизу, прийшли подивитися, що сталося. Люди були шоковані.

Авто влетіло у похоронну процесію

У Китаї вантажівка врізалась у похоронну процесію. Внаслідок аварії загинули 5 людей, ще 13 зазнали поранення.

Жертви аварії – люди з села Таолін, які були біля дороги. Вони мали відправитись в крематорій в неділю вранці.