В Луганській області п'яний водій "налетів" на підлітків: є жертва

На Луганщині ввечері 14 травня сталась ДТП. Водій за кермом "Рено-Меган" збив чотирьох підлітків. Згодом виявилось, що він був п'яний.
Джерело:Поліція Луганщини
Аварія сталась у селі Містки на Покровській вулиці. На жаль, один з підлітків загинув.
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Як виникла ДТП
Встановили, що 34-річний водій наїхав на чотирьох підлітків, які йшли по проїзній частині дороги. Чоловік за кермом машини був у стані алкогольного сп'яніння.
У якому стані підлітки
Троє дітей: 14-річного хлопця, 13-річну та 15-річну дівчат забрали до лікарні з чисельними переломами кінцівок. Наймолодша перебуває у реанімації. Її стан – важкий.
Від отриманих травм ще один 14-річний підліток помер на місці.
Триває розслідування
Правоохоронці вже відкрили справу щодо порушення правил безпеки дорожнього руху та кермування напідпитку.
Коли водію оголосять підозру, слідчі звернуться з клопотанням, аби обрати йому запобіжний захід.
Останні гучні ДТП
- У Золочеві 13 травня водій збив 7-річну дівчинку на пішохідному переході. Внаслідок аварії дитина травмувалась. Її відвезли у лікарню.
- В Одесі на проспекті Небесної Сотні ввечері 12 травня через одного роззяву зіштовхнулись 5 авто, а рух на дорозі значно сповільнився.
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