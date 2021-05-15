В Луганській області п'яний водій "налетів" на підлітків: є жертва

На Луганщині ввечері 14 травня сталась ДТП. Водій за кермом "Рено-Меган" збив чотирьох підлітків. Згодом виявилось, що він був п'яний.

Аварія сталась у селі Містки на Покровській вулиці. На жаль, один з підлітків загинув.

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Як виникла ДТП

Встановили, що 34-річний водій наїхав на чотирьох підлітків, які йшли по проїзній частині дороги. Чоловік за кермом машини був у стані алкогольного сп'яніння.

У якому стані підлітки

Троє дітей: 14-річного хлопця, 13-річну та 15-річну дівчат забрали до лікарні з чисельними переломами кінцівок. Наймолодша перебуває у реанімації. Її стан – важкий.

Від отриманих травм ще один 14-річний підліток помер на місці.

Триває розслідування

Правоохоронці вже відкрили справу щодо порушення правил безпеки дорожнього руху та кермування напідпитку.

Коли водію оголосять підозру, слідчі звернуться з клопотанням, аби обрати йому запобіжний захід.

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