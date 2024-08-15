Путін узяв його "за одне місце": що цікавого у нових заявах Лукашенка

На тлі операції Сил оборони у Курській області самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову закликав Росію та Україну до мирних перемовин. Однак у цьому виявляється його страх.

Лукашенко вже не вперше заявляє, що Київ та Москва мають закінчити війну, мовляв, вигідна вона лише Заходу. Політолог Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом пояснив, чому насправді Лукашенко час від часу вдається до такої риторики.

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Путін хоче втягнути Білорусь у війну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Україну та Росію сісти за стіл переговорів і закінчити "драчку". Так він назвав повномасштабну війну Росії проти нашої держави.

Мені здається, ця заява Лукашенко не те щоб є ідеєю Путіна, але це наслідок дій Путіна. Путін черговий раз Лукашенка "взяв за одне місце". Він намагається максимально втягнути Лукашенка у війну, користуючись тим, що проводиться певна операція ЗСУ на території Росії,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Власне, Білорусь, руками Лукашенка, вже передала частину техніки та боєприпасів після початку операції у Курській області. Також, за непідтвердженою інформацією, білоруські військові, які займаються обслуговуванням різних ракетних систем, посилено тренуються на російських полігонах.

"Не виключено, що Путін все більше починає "заламувати руки" Лукашенкові, аби той взяв пряму участі у цій війні. Є ж ще ОДКБ, згідно з яким, Росія може звернутися до країн-членів блоку, заявивши, що на них "напали". Навряд чи на це відреагує Узбекистан, Казахстан чи Вірменія, а ось Білорусь під боком можна використати. Але "картопляному фюреру" воювати узагалі не хочеться", – зауважив політолог.

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Так, Лукашенко терміново почав збирати конференції, на яких і публічно розказує, що Росії та Україні потрібно закінчувати війну. У такий спосіб він знімає з себе частину відповідальності та намагається зробити так, аби Путін не втягнув його у свою авантюру.

Паніка у словах Лукашенка

Цікаво, що вже російські пропагандисти взялися погрожувати Лукашенкові. Мовляв, ось прийде українська армія на територію Білорусі, справді захопить її за три дні, бо Лукашенко не зможе її зупинити, а сам Лукашенко з Кремля виправдовуватиметься, чому ж не хотів воювати на боці Росії.

Насправді російська пропаганда працює у своєму дусі, адже в України немає ніяких планів щодо "захоплення Білорусі". Але навіть таку брехню використовують для тиску на Лукашенка.

Видно, що на нього посилити тиск. Зараз ситуація певною мірою критична, тому він почав свою стандартну мантру – "давайте домовлятися". При цьому він сказав, що "драчка" (тобто війна) не потрібна ні українцям, ні росіянам, ні білорусам. У такий спосіб він визнав, що Білорусь опосередковано у ній бере участь,

– наголосив Рейтерович.

Такі заяви Лукашенка є майже що панічного характеру, хоч він намагається продавати їх з позиції сили. Мовляв, якщо на їхню територію буде зазіхання, то вони використають ядерну зброю, забуваючи при цьому, що Білорусь цієї ядерної зброї не контролює.