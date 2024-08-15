Путин взял его "за одно место": что интересного в новых заявлениях Лукашенко

На фоне операции Сил обороны в Курской области самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова призвал Россию и Украину к мирным переговорам. Однако в этом проявляется его страх.

Лукашенко уже не впервые заявляет, что Киев и Москва должны закончить войну, мол, выгодна она только Западу. Политолог Игорь Рейтерович в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему на самом деле Лукашенко время от времени прибегает к такой риторике.

К теме "Ответ будет мгновенный": Лукашенко сказал, сколько военных поставил на границе с Украиной

Путин хочет втянуть Беларусь в войну

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров и закончить "драчку". Так он назвал полномасштабную войну России против нашего государства.

Мне кажется, это заявление Лукашенко не то чтобы является идеей Путина, но это следствие действий Путина. Путин очередной раз Лукашенко "взял за одно место". Он пытается максимально втянуть Лукашенко в войну, пользуясь тем, что проводится определенная операция ВСУ на территории России,

– отметил Игорь Рейтерович.

Собственно, Беларусь, руками Лукашенко, уже передала часть техники и боеприпасов после начала операции в Курской области. Также, по неподтвержденной информации, белорусские военные, которые занимаются обслуживанием различных ракетных систем, усиленно тренируются на российских полигонах.

"Не исключено, что Путин все больше начинает "заламывать руки" Лукашенко, чтобы тот принял прямое участие в этой войне. Есть же еще ОДКБ, согласно которому, Россия может обратиться к странам-членам блока, заявив, что на них "напали". Вряд ли на это отреагирует Узбекистан, Казахстан или Армения, а вот Беларусь под боком можно использовать. Но "картофельному фюреру" воевать вообще не хочется", – отметил политолог.

Смотрите также ОДКБ не поможет России: зачем тогда она вообще формировалась

Так, Лукашенко срочно начал собирать конференции, на которых и публично рассказывает, что России и Украине нужно заканчивать войну. Таким образом он снимает с себя часть ответственности и пытается сделать так, чтобы Путин не втянул его в свою авантюру.

Паника в словах Лукашенко

Интересно, что уже российские пропагандисты взялись угрожать Лукашенко. Мол, вот придет украинская армия на территорию Беларуси, действительно захватит ее за три дня, потому что Лукашенко не сможет ее остановить, а сам Лукашенко из Кремля будет оправдываться, почему же не хотел воевать на стороне России.

На самом деле российская пропаганда работает в своем духе, ведь у Украины нет никаких планов по "захвату Беларуси". Но даже такую ложь используют для давления на Лукашенко.

Видно, что на него усилить давление. Сейчас ситуация в определенной степени критическая, поэтому он начал свою стандартную мантру – "давайте договариваться". При этом он сказал, что "драчка" (то есть война) не нужна ни украинцам, ни россиянам, ни белорусам. Таким образом он признал, что Беларусь косвенно в ней участвует,

– подчеркнул Рейтерович.

Такие заявления Лукашенко есть почти что панического характера, хотя он пытается продавать их с позиции силы. Мол, если на их территорию будет посягательство, то они используют ядерное оружие, забывая при этом, что Беларусь этого ядерного оружия не контролирует.