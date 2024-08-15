На прошлой неделе Александру Лукашенко "пригрезились" украинские беспилотники в белорусском небе, и он приказал перебросить дополнительные силы к границе с нашей страной. Во время общения с российским пропагандистом диктатор снова вспомнил об этом инциденте.
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Лукашенко боится сценария Курщины
В частности, Лукашенко назвал реакцию украинского МИД на событие "хамской", ведь там якобы отказались ее даже обсуждать.
Отдельно диктатор отметил, что Беларусь не хочет вступать в войну с Украиной и НАТО.
Но если они это сделают (пойдут на эскалацию – 24 Канал) и на это пойдут, то что же... У нас другого выхода не будет. И никаких "красных линий" не будет. Она есть, эта линия – государственная граница. Как только наступили на нее, ответ будет мгновенный,
– пригрозил Лукашенко.
По его словам, в Беларуси определены бригады, батальонные тактические группы для действий в районе белорусско-украинской государственной границы. Их там планируется более 20.
Каждая группа знает, какую местность они занимают, территорию и тому подобное. Это обязательно, чтобы не допустить прорыва. Поэтому мы это сделали,
– сказал самопровозглашенный глава Беларуси.
Напомним, что 6 августа ВСУ начали Курскую операцию. За чуть более чем неделю украинские военные взяли под контроль более 80 населенных пунктов.