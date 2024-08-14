Россия вместе с несколькими странами бывшего Советского Союза входит в Организацию Договора о коллективной безопасности. Однако по мнению экс-сотрудника КГБ Сергея Жирнова, которым он поделился с 24 Каналом, эти государства не смогут оказать военной поддержки России.

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Не заинтересован открывать второй фронт

Причина в том, что государства – участницы ОДКБ не имеют мощных армий, которые были бы способны поддержать Россию. Когда в Казахстане в 2022 году возникли протесты, то каждый из союзников направил ему на "помощь" только по взводу своих военных.

ОДКБ создавалась не для того, чтобы страны-участники оказывали друг другу помощь, а для того, чтобы Россия могла оккупировать любую из них на выгодном для нее основании. Тогда она своими вооруженными силами, численностью в 1,3 миллиона военнослужащих, захватит любую страну из ОДКБ, например Беларусь,

– предположил Жирнов.

Однако в обратном направлении, по его мнению, этот "договор" не работает, потому что, в частности, в Беларуси нет боеспособной армии, ведь она никогда и нигде не воевала.

Александр Лукашенко для того, чтобы не вступать в войну, фактически заключил сепаратное перемирие с Украиной. С осени 2022 года из Беларуси по украинской территории ничего не прилетает. Он не заинтересован в том, чтобы открывать второй фронт, хотя Владимир Путин этого хочет,

– отметил он.

Проблема в том, что глава Кремля не может перебрасывать в Беларусь свои силы, потому что их не хватает России на Восточном фронте, а у Лукашенко нет полноценной армии. Если бы Путин и уговорил его вступить в войну, войска Беларуси, по словам экс-сотрудника КГБ, были бы разбиты в течение недели.

Лукашенко осознает, если присоединится к Путину в войне против Украины, то она получит разрешение на использование всех западных средств, которые имеет, чтобы ликвидировать белорусскую группировку. Именно поэтому он не хочет вступать в войну против Украины,

– пояснил Сергей Жирнов.

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Справка. В ОДКБ (Организацию Договора о коллективной безопасности) входят: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия. Членство Армении в ней пока заморожено. Ранее из состава ОДКБ вышли Азербайджан, Грузия и Узбекистан.