Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, заметив, что ОДКБ в очередной раз продемонстрировала свои "большие возможности". Да и сам Путин боится сильно обращать внимание на события в Курской области. Он называет это "провокацией".

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ОДКБ – аморфная структура

Как отметил Лесной, в целом ОДКБ – не слишком "живая" организация. И все это в свое время начала Россия.

Именно Россия начала эту игру, когда не помогла Армении. Возможно, мы что-то и услышим от ОДКБ. Но это будет что-то такое далекое. Да и сам Путин, этот "мачо", не смог из себя выдавить слово "война". Россияне ожидали, что он начнет угрожать ядерным оружием на совбезе России. А он что-то да покопался и сказал, что это "провокация",

– отметил Лесной.

Такое поведение свидетельствует о том, что Запад зря боится так называемой "эскалации" и красных линий. Вот сейчас неизвестные люди зашли в Курскую область. И вообще ничего не произошло. Поэтому это нужно использовать, чтобы, к примеру, Запад позволил бить еще дальше вглубь по территории России.

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