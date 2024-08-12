Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зауваживши, що ОДКБ в черговий раз продемонструвала свої "великі можливості". Та й сам Путін боїться сильно звертати увагу на події в Курській області. Він називає це "провокацією".

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ОДКБ – аморфна структура

Як наголосив Лісний, загалом ОДКБ – не надто й "жива" організація. І все це свого часу почала Росія.

Саме Росія розпочала цю гру, коли не допомогла Вірменії. Можливо, ми щось і почуємо від ОДКБ. Але це буде щось таке далеке. Та й сам Путін, цей "мачо", не зміг з себе видавити слово "війна". Росіяни очікували, що він почне погрожувати ядерною зброєю на радбезі Росії. А він щось та покопирсався та сказав, що це "провокація",

– зауважив Лісний.

Така поведінка свідчить про те, що Захід дарма боїться так званої "ескалації" та червоних ліній. Ось зараз невідомі люди зайшли в Курську область. І взагалі нічого не сталося. Тому це потрібно використати, аби, до прикладу, Захід дозволив бити ще далі вглиб по території Росії.

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