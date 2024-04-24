Це наша справа з Путіним, – Лукашенко про використання ядерної зброї

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко виступив у Мінську на Всебілоруських народних зборах 24 квітня. Не обійшлося й без риторики за кремлівськими методичками, зокрема й розмов про використання ядерної зброї.

За даними білоруських ЗМІ, Лукашенко заявив, що механізм використання ядерної зброї "не приписаний у проєкті нової воєнної доктрини". Тому, за його словами, її використання є його справою спільно з Путіним, передає 24 Канал.

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"Там де треба, воно прописане"

На запитання журналістів, чи прописаний механізм застосування ядерної зброї у новій "воєнній доктрині", Лукашенко відповів негативно. За його словами, механізм буцімто не прописаний, однак це "їхня справа з Путіним".

Механізм не прописаний. Це наша справа з Путіним. До того ж не лише щодо тактичної, а й звичайної зброї ми радимося, як, коли й де застосовувати. Тому там, де треба, воно прописане,

– сказав він.

Самопроголошений білоруський президент наголосив, що він нібито затвердив указ, де прописано формулу застосування і ракетної ядерної тактичної зброї, і бомб, які підвішуються під літак. Все це буцімто прописано, і зрозуміло, як діяти й що робити.

"Але я зараз про це менше говорю, тому що це, напевно, не дуже добре, коли ми говоримо про ядерну зброю. Це страшна зброя, яку не дай боже доведеться застосувати, – заявив "товариш" Путіна.

Не розуміє претензій європейських політиків

Диктатор також заявив, що Білорусь розмістила у себе "таку ж тактичну ядерну зброю, як і США у країнах Європи". Тому, йому нібито незрозуміле обурення іноземних політиків щодо російської тактичної ядерної зброї, яка була розміщена на території Білорусі.

За його словами, це така сама зброя, яку США зберігає на авіабазах деяких країн Європи – Бельгії, Німеччини, Італії, Туреччини та Нідерландів. Він вирішив також додати, що існує різниця між тактичним та стратегічним ядерним озброєнням.

Ударно-наступальні компоненти – не оборонні. То які до нас тоді запитання? Що так обурилися, коли ми розмістили аналогічну за функціоналом зброю на своїх базах,

– сказав він.

Лукашенко додав, що світові держави навряд чи дійдуть до розміщення стратегічної ядерної зброї, оскільки це було б "надто великим ризиком для всієї планети".