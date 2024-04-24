Это наше дело с Путиным, – Лукашенко об использовании ядерного оружия

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил в Минске на Всебелорусском народном собрании 24 апреля. Не обошлось и без риторики по кремлевским методичкам, в том числе и разговоров об использовании ядерного оружия.

По данным белорусских СМИ, Лукашенко заявил, что механизм использования ядерного оружия "не приписан в проекте новой военной доктрины". Поэтому, по его словам, его использование является его делом совместно с Путиным, передает 24 Канал.

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"Там где надо, оно прописано"

На вопрос журналистов, прописан ли механизм применения ядерного оружия в новой "военной доктрине", Лукашенко ответил отрицательно. По его словам, механизм якобы не прописан, однако это "их дело с Путиным".

Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным. К тому же не только по тактическому, но и обычному оружию мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано,

– сказал он.

Самопровозглашенный белорусский президент отметил, что он якобы утвердил указ, где прописана формула применения и ракетного ядерного тактического оружия, и бомб, которые подвешиваются под самолет. Все это якобы прописано, и понятно, как действовать и что делать.

"Но я сейчас об этом меньше говорю, потому что это, наверное, не очень хорошо, когда мы говорим о ядерном оружии. Это страшное оружие, которое не дай бог придется применить, – заявил "товарищ" Путина.

Не понимает претензий европейских политиков

Диктатор также заявил, что Беларусь разместила у себя "такое же тактическое ядерное оружие, как и США в странах Европы". Поэтому, ему якобы непонятно возмущение иностранных политиков относительно российского тактического ядерного оружия, которое было размещено на территории Беларуси.

По его словам, это такое же оружие, которое США хранит на авиабазах некоторых стран Европы – Бельгии, Германии, Италии, Турции и Нидерландов. Он решил также добавить, что существует разница между тактическим и стратегическим ядерным вооружением.

Ударно-наступательные компоненты – не оборонительные. Так какие к нам тогда вопросы? Что так возмутились, когда мы разместили аналогичное по функционалу оружие на своих базах,

– сказал он.

Лукашенко добавил, что мировые державы вряд ли дойдут до размещения стратегического ядерного оружия, поскольку это было бы "слишком большим риском для всей планеты".