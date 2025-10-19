Зловмисники, які вчинили пограбування у Луврі 19 жовтня, діяли за хитрою схемою. Чоловіки замаскувалися під технічних працівників і скоїли злочин, не привернувши увагу відвідувачів музею.

Як зловмисникам вдалося пограбувати Лувр?

За інформацією Le Parisien, у пограбуванні Лувру брали участь четверо зловмисників. Двоє з них були вдягнені у жовті жилети, імовірно, щоб замаскуватися під технічних працівників. Саме вони піднялися до музею на підіймачі та викрали коштовності. Решта двоє чекали на скутерах і відвезли спільників разом зі здобиччю.

Інцидент стався о 9:30 ранку за місцевим часом 19 жовтня. За словами міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса, це був добре організованим рейд, який тривав лише 7 хвилин.

Злодії підійшли до будівлі з боку, де проводилися будівельні роботи, і використали вантажівку та кошиковий підіймач, щоб потрапити всередину. Для проникнення вони застосували кутову шліфувальну машину та інші електроінструменти, розбивши вікна.

Вони вкрали коштовності, які мають справжню неоціненну історичну цінність,

– заявив Нуньєс у коментарі радіостанції France Inter.

За словами міністра, злочин скоїла досвідчена команда, яка заздалегідь розвідала місце. Міністр повідомив, що троє або четверо підозрюваних утекли, а поліція вже знає їхній маршрут.

Наразі слідчі вивчають записи з камер спостереження та перевіряють, чи можуть ці злодії бути пов'язані з іншими подібними злочинами.

Нуньєс не уточнив, які саме коштовності були викрадені, але підтвердив, що нападники націлилися на дві скляні вітрини, де зберігалися предмети неоціненної спадщини.

Що ще відомо про пограбування Лувру 19 жовтня?