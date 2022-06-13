Львів побореться за звання Європейської волонтерської столиці 2024 року. Місто вже потрапило у фінал конкурсу.

Львів позмагається у фіналі з італійським містом. Відповідний конкурс організовує Європейський центр Волонтерства.

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Так, 9 червня журі конкурсу "Європейська волонтерська столиця 2024" оголосили двох фіналістів – Львів (Україна) та Тренто (Італія).

Українські волонтери круті й хочуть стати ще кращими

Поміж тим, Львів веде тісну комунікацію з Європейським центром волонтерства, інтегрується в європейський волонтерський простір та пропагує волонтерство на усіх рівнях.

Через заявку Львова організатори планують показати:

наскільки здібні українські волонтери;

молодь хоче і готова інтегруватись в європейську волонтерську спільноту, щоб ділитися своїм досвідом і перебирати собі їхній.

З початку повномасштабного вторгнення без перебільшення кожен і кожна стали волонтерами в тій чи іншій сфері і мірі. Ми об'єднанні волонтерством, це є одним із наших суспільних клеїв останніх 110 днів,

– розповів керівник мережі молодіжних просторів ТВОРИ! Олег Малець.

Результати конкурсу оголосять 4 жовтня у Ґданську, який має звання Європейської волонтерської столиці у 2022 році.

Львів – гуманітарна столиця України

Від 24 лютого на Львівщині оселилися приблизно 300 тисяч внутрішніх переселенців. З них – 200 тисяч безпосередньо у Львові. Тож у місті облаштовують тимчасове житло у модульних будиночках. Наразі у Львові вже 3 модульних містечка.

У кожному з модульних будиночків можуть жити 2 – 4 людини. Контейнери облаштовані меблями. А санвузли та їдальня розташовані на території.

На початку травня у Львові почали будувати спеціальні будиночки для вагітних жінок, яким довелося рятуватися з регіонів України, де тривають активні бойові дії.

Нещодавно Максим Козицький заявив, що Львів готовий прийняти приблизно ще 22 тисячі людей, але, на жаль, у некомфортних місцях: у приміщеннях шкіл, спортзалів та садочків. Такі місця, як готелі чи санаторії, переповнені. При цьому Козицький наголосив, що попри місце проживання людина отримує їжу, предмети першої необхідності та ліжко.

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