Львов сразится за звание Европейской волонтерской столицы 2024 года. Город уже попал в финал конкурса.

Львов сразится в финале с итальянским городом. Соответствующий конкурс организует Европейский центр волонтерства.

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Так, 9 июня жюри конкурса "Европейская волонтерская столица 2024" объявили двух финалистов – Львов (Украина) и Тренто (Италия).

Украинские волонтеры крутые и хотят стать еще лучше

Львов ведет тесную коммуникацию с Европейским центром волонтерства, интегрируется в европейское волонтерское пространство и пропагандирует волонтерство на всех уровнях.

Через заявку Львова организаторы планируют показать:

насколько способны украинские волонтеры;

молодежь хочет и готова интегрироваться в европейское волонтерское сообщество, чтобы делиться своим опытом и перебирать себе их.

С начала полномасштабного вторжения без преувеличения каждый и каждый стали волонтерами в той или иной сфере и степени. Мы объединены волонтерством, это один из наших общественных клеев последних 110 дней,

– рассказал руководитель сети молодежных пространств ПРОИЗВЕДЕНИЯ! Олег Малец.

Результаты конкурса будут объявлены 4 октября в Гданьске, который имеет звание Европейской волонтерской столицы в 2022 году.

Львов – гуманитарная столица Украины

С 24 февраля на Львовщине поселились около 300 тысяч внутренних переселенцев. Из них – 200 тысяч прямо во Львове. Так что в городе обустраивают временное жилье в модульных домиках. Сейчас во Львове уже 3 модульных городка.

В каждом из модульных домиков могут жить 2 – 4 человека. Контейнеры оборудованы мебелью. А санузлы и столовая расположены на территории.

В начале мая во Львове начали строить специальные домики для беременных женщин, которым пришлось спасаться из регионов Украины, где продолжаются активные боевые действия.

Недавно Максим Козицкий заявил, что Львов готов принять примерно еще 22 тысячи человек , но, к сожалению, в некомфортных местах: в помещениях школ, спортзалов и садов. Такие места, как гостиницы или санатории, переполнены. При этом Козицкий подчеркнул, что, несмотря на место жительства, человек получает еду, предметы первой необходимости и кровать.

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