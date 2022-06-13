Львов сразится в финале с итальянским городом. Соответствующий конкурс организует Европейский центр волонтерства.
Вывезла 19 кошек и 8 собак: щемящая история и советы волонтера о том, как эвакуировать животных
Так, 9 июня жюри конкурса "Европейская волонтерская столица 2024" объявили двух финалистов – Львов (Украина) и Тренто (Италия).
Украинские волонтеры крутые и хотят стать еще лучше
Львов ведет тесную коммуникацию с Европейским центром волонтерства, интегрируется в европейское волонтерское пространство и пропагандирует волонтерство на всех уровнях.
Через заявку Львова организаторы планируют показать:
- насколько способны украинские волонтеры;
- молодежь хочет и готова интегрироваться в европейское волонтерское сообщество, чтобы делиться своим опытом и перебирать себе их.
С начала полномасштабного вторжения без преувеличения каждый и каждый стали волонтерами в той или иной сфере и степени. Мы объединены волонтерством, это один из наших общественных клеев последних 110 дней,
– рассказал руководитель сети молодежных пространств ПРОИЗВЕДЕНИЯ! Олег Малец.
Результаты конкурса будут объявлены 4 октября в Гданьске, который имеет звание Европейской волонтерской столицы в 2022 году.
Львов – гуманитарная столица Украины
- С 24 февраля на Львовщине поселились около 300 тысяч внутренних переселенцев. Из них – 200 тысяч прямо во Львове. Так что в городе обустраивают временное жилье в модульных домиках. Сейчас во Львове уже 3 модульных городка.
- В каждом из модульных домиков могут жить 2 – 4 человека. Контейнеры оборудованы мебелью. А санузлы и столовая расположены на территории.
- В начале мая во Львове начали строить специальные домики для беременных женщин, которым пришлось спасаться из регионов Украины, где продолжаются активные боевые действия.
- Недавно Максим Козицкий заявил, что Львов готов принять примерно еще 22 тысячи человек , но, к сожалению, в некомфортных местах: в помещениях школ, спортзалов и садов. Такие места, как гостиницы или санатории, переполнены. При этом Козицкий подчеркнул, что, несмотря на место жительства, человек получает еду, предметы первой необходимости и кровать.