Львов сразится в финале с итальянским городом. Соответствующий конкурс организует Европейский центр волонтерства.

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Так, 9 июня жюри конкурса "Европейская волонтерская столица 2024" объявили двух финалистов – Львов (Украина) и Тренто (Италия).

Украинские волонтеры крутые и хотят стать еще лучше

Львов ведет тесную коммуникацию с Европейским центром волонтерства, интегрируется в европейское волонтерское пространство и пропагандирует волонтерство на всех уровнях.

Через заявку Львова организаторы планируют показать:

  • насколько способны украинские волонтеры;
  • молодежь хочет и готова интегрироваться в европейское волонтерское сообщество, чтобы делиться своим опытом и перебирать себе их.

С начала полномасштабного вторжения без преувеличения каждый и каждый стали волонтерами в той или иной сфере и степени. Мы объединены волонтерством, это один из наших общественных клеев последних 110 дней,
– рассказал руководитель сети молодежных пространств ПРОИЗВЕДЕНИЯ! Олег Малец.

Результаты конкурса будут объявлены 4 октября в Гданьске, который имеет звание Европейской волонтерской столицы в 2022 году.

Львов – гуманитарная столица Украины

  • С 24 февраля на Львовщине поселились около 300 тысяч внутренних переселенцев. Из них – 200 тысяч прямо во Львове. Так что в городе обустраивают временное жилье в модульных домиках. Сейчас во Львове уже 3 модульных городка.
  • В каждом из модульных домиков могут жить 2 – 4 человека. Контейнеры оборудованы мебелью. А санузлы и столовая расположены на территории.
  • В начале мая во Львове начали строить специальные домики для беременных женщин, которым пришлось спасаться из регионов Украины, где продолжаются активные боевые действия.
  • Недавно Максим Козицкий заявил, что Львов готов принять примерно еще 22 тысячи человек , но, к сожалению, в некомфортных местах: в помещениях школ, спортзалов и садов. Такие места, как гостиницы или санатории, переполнены. При этом Козицкий подчеркнул, что, несмотря на место жительства, человек получает еду, предметы первой необходимости и кровать.

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