Львовская область приняла до 630 тысяч человек

Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, сообщает 24 канал. Он заявил, что Львовская ОВА с начала полномасштабного вторжения России смогла расселить 335 тысяч человек.

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"За это время администрацией расселено 335 тысяч человек, которые нашли временно помещение, где можно переночевать и получить еду", – сказал Козицкий.

Он сообщил, что в настоящее время во Львовской области остается 265 тысяч внутренне перемещенных лиц. По словам Козицкого, в разные моменты количество таких людей во Львовской области колебалось от 450 до 630 тысяч.

Это самая большая нагрузка на инфраструктуру, чем в любой другой области,

– подчеркнул глава Львовской ОВА.

Козицкий сказал, что физически Львов может принять дополнительное количество людей. По его словам, это нужно делать, чтобы люди чувствовали себя как дома.

"Мы должны предоставлять людям возможность почувствовать себя дома. Дома – это во Львове, в Украине. Люди, которые хотят оставаться дома – должны оставаться дома, потому что это наше будущее", – заявил глава Львовской ОВА.

Он отметил, что во Львовской области на данный момент свободны около 22 тысяч мест. Однако, по его словам, это некомфортные места.

У нас 250 локаций, где размещаются внутриперемещенные лица. И это, к сожалению, не только санатории и гостиницы, но и школы, садики, спортзалы. В какой-то момент были библиотеки и театры. Это некомфортные места, но это возможность получить еду, предметы первой необходимости и кровать,

– рассказал Козицкий.

Он добавил, что во Львове рады видеть всех.

Что известно о переселенцах в Украине

В конце апреля в Минсоцполитики сообщили, что в Украине уже зарегистрировалось более 2 миллионов внутриперемещенных лиц.

Сообщалось, что больше всего внутренне перемещенных лиц было зарегистрировано в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях.

В Офисе Президента сообщали, что нужно почти 600 тысяч квартир, чтобы обеспечить переселенцев жильем.

Также в ОП заявляли, что для переселенцев выделят более 50 тысяч квартир. Жилье будут предоставлять с ремонтом и минимальной оснасткой. Квартиры получат 186 тысяч переселенцев.

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