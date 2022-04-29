Президент поставил задачу разработать стратегию восстановления Украины

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время брифинга рассказал, что Владимир Зеленский поставил задачу разработать стратегию восстановления и модернизации Украины, сообщает 24 канал.

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"Страна с новым видением. Современность, которая изменит советский подход в градостроительстве, архитектуре и планировании территории Украины. Это основной вектор разработки плана восстановления и модернизации, над которым мы активно работаем со всеми муниципальными представителями и ОВА", - сказал Тимошенко.

Он отметил, что в настоящее время в ОП работают над созданием базы данных потребностей всех населенных пунктов. У Зеленского планируют к 5 мая перейти к концепции восстановления и модернизации.

Квартиры получат 186 тысяч переселенцев

Заместитель Андрея Ермака рассказал, что в 2022 году государство планирует предоставить более 53 тысяч квартир для переселенцев. Дома получат люди, которые годами стояли в очереди за жильем.

В течение этого года мы планируем предоставить более 53 тысяч квартир для 186 тысяч наших переселенцев,

– сказал он.

Тимошенко сообщил, что квартиры будут предоставлять с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью.

"Все квартиры будут в государственной собственности. После возвращения людей в свои дома эти квартиры будут предоставлять людям, которые годами стояли в очереди за жильем", – резюмировал замглавы ОП.

Что известно о переселенцах в Украине

В результате полномасштабной войны России в Украине уже зарегистрировалось более 2 миллионов внутренне перемещенных лиц. Соответствующие данные сообщили в Минсоцполитике.

Больше внутренне перемещенных лиц зарегистрировано в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях.

В Офисе Президента сообщили, что нужно почти 600 тысяч квартир , чтобы обеспечить переселенцев жильем.

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