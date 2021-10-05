22-річній львів'янці відірвало руку в нищівній ДТП на Тернопільщині: фото з місця події

На трасі Тернопіль – Рава-Руська 4 жовтня трапилась моторошна ДТП – зіштовхнулися мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок аварії 22-річній львів'янці відірвало руку.

ДТП трапилась в селі Озерна, неподалік Тернополя. Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.

До теми Частину траси Київ – Чоп заблоковано через масштабну ДТП: моторошні фото

Біля Тернополя зіткнулись мікроавтобус та вантажівка

Нищівна ДТП сталася в селі Озерна приблизно о 23:00. На трасі Тернопіль – Рава-Руська зіштовхнулися мікроавтобус та вантажівка. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 313 не дотримався дистанції. Мікроавтобус врізався в задню частину вантажівки, яка рухалася попереду.



На трасі Рава-Руська – Тернопіль трапилась жахлива ДТП / Фото поліції Тернопільщини

Зауважте Загинули на місці: на Житомирщині трапилась смертельна ДТП за участю вантажівки та легковика

22-річній дівчині відірвало руку

Внаслідок ДТП постраждали 3 пасажирів. Однак водія мікроавтобуса не госпіталізували.

22-річну дівчину, уродженку Львівської області, доставили до лікарні з травматичною ампутацією руки;

у жителя Хмельницького діагностували переломи та забої;

також отримав травми пасажир з Тернополя.

Наразі всі постраждалі перебувають в Тернопільській обласній університетській лікарні. Правоохоронці відібрали зразки крові в обох водіїв для перевірки на вміст алкоголю.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють усі причини та обставини аварії.



Внаслідок аварії постраждали 3 людини / Фото поліції Тернопільщини



Правоохоронці встановлюють обставини зіткнення / Фото поліції Тернопільщини