В аеропорту "Львів" підірвали підозрілу сумку: у ній був лише ноутбук – фото і відео

У аеропорті "Львів" 21 липня знайшли підозрілу сумку. Вибухотехніки її знешкодили. Однак у сумці бомби не знайшли – там був лише ноутбук.

У сумці вибухівки не знайшли. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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В аеропорту "Львів" шукали вибухівку

Приблизно о 9:25 правоохоронцям надійшло повідомлення від працівників служби безпеки Міжнародного аеропорту "Львів", що на території летовища знайшли підозрілу сумку.

Ймовірно, в ній могла бути вибухівка.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, патрульні та співробітники інших служб поліції.

Правоохоронці евакуювали понад 300 працівників та пасажирів та обстежили приміщення аеропорту та прилеглу територію.

Дивіться відео, як в аеропорті шукали вибухівку:

Підозрілу сумку підірвали

Підозріла сумка, в якій могла бути вибухівка, лежала під сходами. Вибухотехніки підібралися до неї за допомогою спеціального робота, який захопив її своїми "щупальцями". Детектор вибухівки дав позитивний сигнал на вміст сумки, тож її підірвали за межами приміщення аеропорту.

За інформацією ZAXID.NET, після вибуху там знайшли рештки звичайного ноутбука. Жодних слідів бомби не виявили. Усі речі з неї скерували на експертне дослідження. Близько 12:00 львівський аеропорт відновив повноцінну роботу.

Директорка аеропорту "Львів" Тетяна Романовська розповіла, що власницю сумки вже знайшли. Її лишила іноземка-азіатка, пасажирка рейсу авіакомпанії Turkish Airlines. Він повинен був відлетіти у Стамбул о 10:00. Правоохоронці зняли пасажирку з літака. Її опитали й після цього відпустили. Виявилось, що жінка просто забула свою сумку на першому поверсі аеропорту. Через цей інцидент рейс до Стамбула затримали на 3 години. Він вилетів разом із власницею сумки о 13:00.

Підозрілу сумку знайшли на території аеропорту / Фото поліції Львівщини



На місці працювали правоохоронці / Фото поліції Львівщини



Поліцейські евакуювали 300 людей / Фото поліції Львівщини



До сумки підібрались за допомогою робота / Фото ZAXID.NET





Підозрілу сумку підірвали / Фото поліції Львівщини