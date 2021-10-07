Антивакцинатори розіслали фейкові листи від імені Львівського медуніверситету

Деякі ЗМІ Львівщини отримали фейкові листи буцімто від Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. В них мовилося про вигадані дослідження із вивчення вакцини Moderna та антивакцинаторські висновки, які зробили в результаті.

В університеті заперечують, що робили якісь дослідження. Щодо цього інциденту планують звернутися в СБУ.

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Від імені медуніверситету розіслали фейкові листи

Деякі видання Львівщини отримали фейкові листи від ЛНМУ імені Данила Галицького. В них мовилося про вигадані дослідження з вивчення вакцини Moderna та їхні висновки.

Офіційно заявляємо – жодних досліджень щодо Moderna чи інших офіційно зареєстрованих вакцин проти COVID-19 наукові підрозділи університету не проводили, оскільки це не передбачено науково-дослідними планами нашого закладу,

– повідомила пресслужба вишу.

Відтак жодних псевдонаукових висновків в університеті не робили. Також ніхто не подавав звернень в Міністерство охорони здоров'я.

"Вважаємо поширення такого листа намаганням дискредитувати наш університет, як осередок серйозних наукових розробок та досліджень, а також черговою провокацією, метою якої є збурити громаду та продовжувати розпалювати антивакцинаторські настрої", – додали у виші.

У медуніверситеті зазначили, що кількість хворих на коронавірус росте стрімкими темпами, а Львівщина перебуває на порозі входження в червону зону. Тому такі листи вважають не лише провокативними, а й злочинними. Для розслідування цього інциденту керівництво ЛНМУ звернеться із заявою в департамент кіберполіції Нацполіції та в СБУ.



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