Авто розтрощило вщент: помер ще один постраждалий в моторошній аварії на трасі Київ – Чоп

Два тижні тому на трасі Київ – Чоп трапилася моторошна ДТП – Skoda Octavia влетіла в Opel Astra. 12-річна дівчинка загинула на місці аварії. 30 листопада у реанімації помер її тато.

Після ДТП Ігоря та Оксану Масну госпіталізували у важкому стані. У чоловіка діагностували значні розриви внутрішніх органів та множинні переломи ніг.

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Чоловік помер у лікарні

У 8-ій міській клінічній лікарні 30 листопада помер 50-річний Ігор Масний. Він 2 тижні тому разом із сім'єю потрапив у моторошну ДТП на трасі Київ – Чоп біля села Красів. Його 12-річна донька загинула на місці аварії, а чоловік зі своєю 52-річною дружиною потрапили до реанімації.

Стан Ігоря Масного був вкрай важким. Він перебував у відділенні інтенсивної терапії. На жаль, медикам не вдалося його врятувати. Оксана Масна вже опритомніла, однак вона досі перебуває у лікарні.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини та "Варта 1"

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