Авто розтрощило вщент: помер ще один постраждалий в моторошній аварії на трасі Київ – Чоп
Джерело:ZAXID.NET
Два тижні тому на трасі Київ – Чоп трапилася моторошна ДТП – Skoda Octavia влетіла в Opel Astra. 12-річна дівчинка загинула на місці аварії. 30 листопада у реанімації помер її тато.
Після ДТП Ігоря та Оксану Масну госпіталізували у важкому стані. У чоловіка діагностували значні розриви внутрішніх органів та множинні переломи ніг.
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Чоловік помер у лікарні
У 8-ій міській клінічній лікарні 30 листопада помер 50-річний Ігор Масний. Він 2 тижні тому разом із сім'єю потрапив у моторошну ДТП на трасі Київ – Чоп біля села Красів. Його 12-річна донька загинула на місці аварії, а чоловік зі своєю 52-річною дружиною потрапили до реанімації.
Стан Ігоря Масного був вкрай важким. Він перебував у відділенні інтенсивної терапії. На жаль, медикам не вдалося його врятувати. Оксана Масна вже опритомніла, однак вона досі перебуває у лікарні.
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Смертельна аварія на трасі Київ – Чоп: коротко
- На Львівщині, на трасі Київ – Чоп, 18 листопада 48-річна жителька Івано-Франківська за кермом Skoda Octavia влетіла в Opel Astra, яким керував 50-річний місцевий житель.
- Внаслідок ДТП його 12-річна донька отримала травми, несумісні з життям, та загинула.
- Медики госпіталізували водія разом з його дружиною. Стан постраждалих був важким. Лікарі не давали щодо них жодних прогнозів.
- Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винному може загрожувати від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.