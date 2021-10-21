Авто влетіло в зупинку і перекинулось: у Львові трапилась нищівна ДТП

У Львові 20 жовтня зіштовхнулися Kia та ВАЗ. Від удару одна з автівок перекинулась на бік і знесла огорожу трамвайної зупинки.

Обоє водіїв потрапили до лікарні. Медики перевіряють їх на стан сп'яніння.

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Kia влетів у ВАЗ

Нищівна ДТП трапилася приблизно о 21:45 на вулиці Стуса. Там зіштовхнулись автомобілі "ВАЗ 2109", яким керував 26-річний житель Новояворівська, та Kia Sorento, за кермом якого був 52-річний львів'янин.

Від удару Kia відкинуло в парапет між смугами руху біля трамвайної зупинки "Стадіон "Україна". Після цього авто перекинулось.

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Обох водіїв госпіталізували

За інформацією ZAXID.NET, водієві Kia із салону допомогли вилізти очевидці. Перехожі були змушені його затримати, адже чоловік намагався втекти з місця ДТП.

Внаслідок аварії обидва водії травмувались. Медики їх госпіталізували. За попередніми висновками лікарів, травми чоловіків – незначні.

Наразі медики перевірять їх на стан сп'яніння. Адже очевидці, повідомляли про явні ознаки нетверезого стану в одного з водіїв. Правоохоронці встановлюють обставини події та розв'язують питання правової кваліфікації аварії.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини, "Варта 1" та Гарячої лінії Львова