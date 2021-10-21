Оба водителя попали в больницу. Медики проверяют их на состояние опьянения.

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Kia влетел в ВАЗ

Крупное ДТП произошло примерно в 21:45 на улице Стуса. Там столкнулись автомобили "ВАЗ 2109", которым управлял 26-летний житель Новояворовска, и Kia Sorento, за рулем которого был 52-летний львовянин.

От удара Kia отбросило в парапет между полосами движения возле трамвайной остановки "Стадион "Украина". После этого авто перевернулось.

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Обоих водителей госпитализировали

По информации ZAXID.NET водителю Kia из салона помогли выбраться очевидцы. Прохожие были вынуждены его задержать, ведь мужчина пытался скрыться с места ДТП.

В результате аварии оба водителя травмировались. Медики их госпитализировали. По предварительным выводам врачей, травмы мужчин – незначительные.

Сейчас медики проверят их на состояние опьянения. Ведь очевидцы сообщали о явных признаках нетрезвого состояния у одного из водителей. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопросы правовой квалификации аварии.

Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовщины, "Варта 1" и Горячей линии Львова