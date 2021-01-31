Задержание швейцарской журналистки и яркие акции: протесты в Беларуси 31 января – фото, видео
В Беларуси в воскресенье, 31 января, люди традиционно вышли на протесты. Крупнейшие акции солидарности состоялись в нескольких районах белорусской столицы Минска. Но и другие города также не остались в стороне.
Источник: 24 канал со ссылкой на белорусские оппозиционные СМИ
Протестные акции в Беларуси в очередной раз были локальными, но, тем не менее, собрали много митингующих. Люди традиционно выходили с бело-красными флагами и скандировали лозунги против режима Лукашенко.
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Утренние и дневные протесты
Еще с самого утра некоторые жители минского района Серебрянка вывесили на своих балконах бело-красные флаги. Кроме того, люди на балконах скандировали "Жыве Беларусь".
Утренняя бело-красная акция в Серебрянке: смотрите видео
А примерно в 11:00 жители Курасовщины в Минске вышли на марш с бело-красно-белыми флагами. Также митингующие спели песню "Тры чарапахи". Это настоящий хит среди молодежи в Беларуси. Пока власти композицию экстремистской не признали.
"Тры чарапахи" от митингующих на Курасовщине: видео
Чуть позже в Минске прошла "акция невидимок".
"Акция невидимок" в Минске: смотрите видео
Также в белорусской столице скандировали: "Свободу политзаключенным".
"Свободу политзаключенным" от жителей Минска: смотрите видео
Интересную акцию устроили жители района Запад – они развернули огромный бело-красный флаг.
Акция солидарности в минском микрорайоне Запад: смотрите видео
Дворовый марш также прошел в районе тракторного завода в Минске. Люди скандировали: "Жыве Беларусь!"
Акция протеста у тракторного завода в Минске: видео
Режим Лукашенко продолжает бороться с протестной символикой
Один из таких случаев произошел в минском микрорайоне Грушовка. Здесь, даже несмотря на то, что это утро и выходной, коммунальщики убирали все, что напоминает о протестах.
Коммунальщики зарисовывают бело-красный флаг на Грушовке в Минске / Фото TUT.BY
Еще один инцидент произошел в селе Бобр Крупского района. Здесь коммунальщики сняли бело-красный флаг с дома художника Алеся Пушкина. До этого флаг висел на протяжении 24 лет.
Коммунальщики снимают бело-красный флаг, который провисел 24 года: видео
Чуть позже все на той же Грушовке заметили, как коммунальщик срезал бело-красные ленточки. Инцидент произошел на территории частного товарищества собственников.
Коммунальщик срезает ленты на Грушовке: видео
А на углу Орловской – Карастояновой в Минске люди в спецодежде (предположительно, сотрудники МЧС) сняли флаг. Одна из очевидиц отреагировала на это словами: "Нам стыдно за вашу работу, ребята".
Как снимали бело-красный флаг в Минске и красноречивая реакция людей: видео
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Что происходило в других городах
- В Витебске кто-то вывесил из окна большой бело-красный флаг.
Большой бело-красный флаг в одном из микрорайонов Витебска / Фото TUT.BY
- В Жлобино жители также вышли на акцию солидарности и развернули длинный бело-красно-белый флаг.
Как митинговали в Жлобино: смотрите видео
- Вышли на протестный марш люди и на трассе Минск – Гродно.
Протесты белорусов под Минском / Фото TUT.BY
- В Заславле жители вышли с бело-красными флагами и скандировали: "Гета наш сцяг!"("Это наш стяг" – 24 канал).
Люди скандируют "Гэта наш сцяг!" в Заславле: смотрите видео
- В городке Постави (Витебская область) люди возвели несколько снеговиков. А дополнили такую приятную картину бело-красными флагами.
Снеговики-митингующие в Поставах: смотрите видео
- Акция солидарности состоялась также в Вилейке.
Как митинговали в Вилейке: смотрите видео
- Кроме того, на акцию солидарности вышли в Боровлянах.
Акция солидарности в Боровлянах: смотрите видео
- Протестовали и в Логойске.
Акция солидарности в Логойске / Фото TUT.BY
Напомнили о себе и сторонники Лукашенко
Одну из таких колонн заметили возле станции метро "Уручье" в Минске. Традиционно ценители "твердой руки бацьки" стояли с государственными флагами.
Лукашенко также вышли на протесты: смотрите видео
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Особых акций не было, а задержания есть
Минские правоохранители не забыли об основном своем назначении – задерживать протестующих. В частности, в Минске на проспекте Независимости из припаркованного бусика выгрузились несколько силовиков в масках и задержали 2 парней. Последние проходили мимо и ничего такого не делали.
Кроме того, таких же белорусов задерживали возле Центрального универмага и Mcdonald's на Октябрьской.
Задержание на проспекте Независимости в Минске: смотрите видео
Также среди задержанных оказалась журналистка из Швейцарии Люция Чирку. По словам правозащитницы Анисии Козлюк, она вместе с мужем и представительницей СМИ шли в кафе, их атаковали правоохранители. Задерживали бойцы ОМОНа и люди в штатском. Формальным основанием для задержания стало "участие в протестах". По информации правозащитников, у Люции Чирко есть аккредитация.
Задержана швейцарская журналистка Люция Чирку / Фото взято из сцосетей
По данным волонтеров по состоянию на вечер, в списке задержанных в Минске было примерно 40 фамилий. В частности, фигурирует продюсер и режиссер Карина Хацкалева. Правда, официального подтверждения задержания не было.
Всего во всей Беларуси задержали более 100 человек. Кроме Минска, много таких случаев произошли в Гродно и Новогрудках.
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Протесты в Беларуси: главное
- Массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов в августе 2020 года.
- В течение 2020 года Беларусь потеряла 98 позиций в рейтинге безопасных стран. С 16 места она перекочевала на 129 позицию.
- 19 января лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила, что планирует провести в Беларуси выборы президента.
- Политик призвала ОБСЕ создать площадку для инклюзивного диалога по разрешению кризиса в Беларуси.
- Между тем Лукашенко нашел новую "причину" массовых протестов. Теперь самопровозглашенный президент пытается объяснить все "закрытыми границами".
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