В Беларуси в воскресенье, 31 января, люди традиционно вышли на протесты. Крупнейшие акции солидарности состоялись в нескольких районах белорусской столицы Минска. Но и другие города также не остались в стороне.

Источник: 24 канал со ссылкой на белорусские оппозиционные СМИ

Протестные акции в Беларуси в очередной раз были локальными, но, тем не менее, собрали много митингующих. Люди традиционно выходили с бело-красными флагами и скандировали лозунги против режима Лукашенко.

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Утренние и дневные протесты

Еще с самого утра некоторые жители минского района Серебрянка вывесили на своих балконах бело-красные флаги. Кроме того, люди на балконах скандировали "Жыве Беларусь".

Утренняя бело-красная акция в Серебрянке: смотрите видео

А примерно в 11:00 жители Курасовщины в Минске вышли на марш с бело-красно-белыми флагами. Также митингующие спели песню "Тры чарапахи". Это настоящий хит среди молодежи в Беларуси. Пока власти композицию экстремистской не признали.

"Тры чарапахи" от митингующих на Курасовщине: видео

Чуть позже в Минске прошла "акция невидимок".

"Акция невидимок" в Минске: смотрите видео

Также в белорусской столице скандировали: "Свободу политзаключенным".

"Свободу политзаключенным" от жителей Минска: смотрите видео

Интересную акцию устроили жители района Запад – они развернули огромный бело-красный флаг.

Акция солидарности в минском микрорайоне Запад: смотрите видео

Дворовый марш также прошел в районе тракторного завода в Минске. Люди скандировали: "Жыве Беларусь!"

Акция протеста у тракторного завода в Минске: видео

Режим Лукашенко продолжает бороться с протестной символикой

Один из таких случаев произошел в минском микрорайоне Грушовка. Здесь, даже несмотря на то, что это утро и выходной, коммунальщики убирали все, что напоминает о протестах.

Коммунальщики зарисовывают бело-красный флаг на Грушовке в Минске / Фото TUT.BY

Еще один инцидент произошел в селе Бобр Крупского района. Здесь коммунальщики сняли бело-красный флаг с дома художника Алеся Пушкина. До этого флаг висел на протяжении 24 лет.

Коммунальщики снимают бело-красный флаг, который провисел 24 года: видео

Чуть позже все на той же Грушовке заметили, как коммунальщик срезал бело-красные ленточки. Инцидент произошел на территории частного товарищества собственников.

Коммунальщик срезает ленты на Грушовке: видео

А на углу Орловской – Карастояновой в Минске люди в спецодежде (предположительно, сотрудники МЧС) сняли флаг. Одна из очевидиц отреагировала на это словами: "Нам стыдно за вашу работу, ребята".

Как снимали бело-красный флаг в Минске и красноречивая реакция людей: видео

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Что происходило в других городах

В Витебске кто-то вывесил из окна большой бело-красный флаг.



Большой бело-красный флаг в одном из микрорайонов Витебска / Фото TUT.BY

В Жлобино жители также вышли на акцию солидарности и развернули длинный бело-красно-белый флаг.

Как митинговали в Жлобино: смотрите видео

Вышли на протестный марш люди и на трассе Минск – Гродно.



Протесты белорусов под Минском / Фото TUT.BY

В Заславле жители вышли с бело-красными флагами и скандировали: "Гета наш сцяг!"("Это наш стяг" – 24 канал).

Люди скандируют "Гэта наш сцяг!" в Заславле: смотрите видео

В городке Постави (Витебская область) люди возвели несколько снеговиков. А дополнили такую приятную картину бело-красными флагами.

Снеговики-митингующие в Поставах: смотрите видео

Акция солидарности состоялась также в Вилейке.

Как митинговали в Вилейке: смотрите видео

Кроме того, на акцию солидарности вышли в Боровлянах.

Акция солидарности в Боровлянах: смотрите видео

Протестовали и в Логойске.

Акция солидарности в Логойске / Фото TUT.BY

Напомнили о себе и сторонники Лукашенко

Одну из таких колонн заметили возле станции метро "Уручье" в Минске. Традиционно ценители "твердой руки бацьки" стояли с государственными флагами.

Лукашенко также вышли на протесты: смотрите видео

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Особых акций не было, а задержания есть

Минские правоохранители не забыли об основном своем назначении – задерживать протестующих. В частности, в Минске на проспекте Независимости из припаркованного бусика выгрузились несколько силовиков в масках и задержали 2 парней. Последние проходили мимо и ничего такого не делали.

Кроме того, таких же белорусов задерживали возле Центрального универмага и Mcdonald's на Октябрьской.

Задержание на проспекте Независимости в Минске: смотрите видео

Также среди задержанных оказалась журналистка из Швейцарии Люция Чирку. По словам правозащитницы Анисии Козлюк, она вместе с мужем и представительницей СМИ шли в кафе, их атаковали правоохранители. Задерживали бойцы ОМОНа и люди в штатском. Формальным основанием для задержания стало "участие в протестах". По информации правозащитников, у Люции Чирко есть аккредитация.

Задержана швейцарская журналистка Люция Чирку / Фото взято из сцосетей

По данным волонтеров по состоянию на вечер, в списке задержанных в Минске было примерно 40 фамилий. В частности, фигурирует продюсер и режиссер Карина Хацкалева. Правда, официального подтверждения задержания не было.

Всего во всей Беларуси задержали более 100 человек. Кроме Минска, много таких случаев произошли в Гродно и Новогрудках.

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