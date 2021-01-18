Беларусь за 2020 год потеряла 98 позиций в рейтинге безопасных стран. Она оказалась ниже Зимбабве и Доминиканской Республики.

На начало 2020 года Беларусь находилась на 16 месте из 129, находясь между Хорватией и Данией. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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За год страна опустилась на 98 позиций, оказавшись на 114 месте – между Кенией и Доминиканской Республикой.

Первое место рейтинга безопасных стран занял Катар. Замыкает список Венесуэла, которая находится на 129-м месте.

Украина в данном рейтинге занимает 83 место.

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