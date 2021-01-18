Між Кенією та Домініканою: Білорусь втратила 100 позицій у рейтингу безпечних країн
Білорусь за 2020 рік втратила 98 позицій у рейтингу безпечних країн. Вона опинилася нижче Зімбабве та Домініканської Республіки.
На початку 2020 року Білорусь перебувала на 16 місці з 129, перебуваючи між Хорватією та Данією. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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За рік країна опустилася на 98 позицій, опинившись на 114 місці – між Кенією та Домініканською Республікою.
Перше місце рейтингу безпечних країн зайняв Катар. Замикає список Венесуела, яка перебуває на 129-му місці.
Україна у даному рейтингу займає 83 місце.
Головне про протести у Білорусі
- Протести в Білорусі почалися 9 серпня, після того, як Лукашенко оголосив себе нібито переможцем президентських виборів.
- Опозиція вважає вибори сфальсифікованими та вимагає відставки Лукашенка, звільнення ув’язнених і проведення нових виборів.
- Протягом заворушень загинуло шестеро протестувальників, майже пів тисячі отримали поранення.
- Протести у країні тривають досі.
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