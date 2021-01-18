Білорусь за 2020 рік втратила 98 позицій у рейтингу безпечних країн. Вона опинилася нижче Зімбабве та Домініканської Республіки.

На початку 2020 року Білорусь перебувала на 16 місці з 129, перебуваючи між Хорватією та Данією. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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За рік країна опустилася на 98 позицій, опинившись на 114 місці – між Кенією та Домініканською Республікою.

Перше місце рейтингу безпечних країн зайняв Катар. Замикає список Венесуела, яка перебуває на 129-му місці.

Україна у даному рейтингу займає 83 місце.

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