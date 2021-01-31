В Білорусі в неділю, 31 січня, люди традиційно вийшли на протести. Найбільші акції солідарності відбулися у кількох районах білоруської столиці Мінська. Але й інші міста також не залишилися осторонь.

Джерело: 24 канал із посиланням на білоруські опозиційні ЗМІ

Протестні акції в Білорусі вкотре були локальними, але, тим не менше, зібрали багато мітингувальників. Люди традиційно виходили з біло-червоними прапорами та скандували гасла проти режиму Лукашенка.

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Ранкові та денні протести

Ще з самого ранку деякі жителі мінського району Серебрянка вивісили на своїх балконах біло-червоні стяги. Крім того, люди на балконах скандували "Жыве Беларусь".

Ранкова біло-червона акція в Серебрянці: дивіться відео

А приблизно в 11:00 жителі Курасовщини в Мінську вийшли на марш з біло-червоно-білими прапорами. Також мітингувальники заспівали пісню "Тры чарапахi". Це справжній хіт серед молоді в Білорусі. Поки влада композицію екстремістською не визнала.

"Тры чарапахi" від мітингувальників на Курасовщині: відео

Трохи згодом у Мінську пройшла "акція невидимок".

"Акція невидимок" у Мінську: дивіться відео

Також у білоруській столиці скандували: "Свободу політв'язням".

"Свободу політв'язням" від жителів Мінська: дивіться відео

Цікаву акцію влаштували жителі району Захід – вони розгорнули величезний біло-червоний прапор.

Акція солідарності в мінському мікрорайоні Захід: дивіться відео

Дворовий марш також пройшов у районі тракторного заводу в Мінську. Люди скандували: "Жыве Беларусь!"

Акція протесту біля тракторного заводу в Мінську: відео

Режим Лукашенка продовжує боротися з протестною символікою

Один із таких випадків трапився в мінському мікрорайоні Грушовка. Тут, навіть попри те, що це ранок і вихідний, комунальники прибирали все, що нагадує про протести.



Комунальники замальвовують біло-червоний прапор на Грушовці в Мінську / Фото TUT.BY

Ще один інцидент трапився в селі Бобр Крупського району. Тут комунальники зняли біло-червоний папор із будинку художника Алеся Пушкіна. До цього стяг висів упродовж 24 років.

Комунальники знімають біло-червоно прапор, який провисів 24 роки: відео

Трохи пізніше все на тій же Грушовці помітили, як комунальник зрізав біло-червоні стрічки. Інцидент трапився на території приватного товариства власників.

Комунальник зрізає стрічки на Грушовці: відео

А на розі Орловської – Карастоянової в Мінську люди в спецодязі (імовірно, співробітники МНС) зняли прапор. Одна з очевидиць відреагувала на це словами: "Нам – соромно за вашу роботу, хлопці".

Як знімали біло-червоний прапор у Мінську та красномовна реакція людей: відео

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Що відбувалося в інших містах

У Вітебську хтось вивісив із вікна великий біло-червоний прапор.



Великий біло-червоний прапор в одному з мікрорайонів Вітебська / Фото TUT.BY

У Жлобіно жителі також вийшли на акцію солідарності та розгорнули довгий біло-червоно-білий прапор.

Як мітингували в Жлобіно: дивіться відео

Вийшли на протестний марш люди й на трасі Мінськ – Гродно.



Протести білорусів під Мінськом / Фото TUT.BY

У Заславлі жителі вийшли з біло-червоними прапорами та скандували: "Гета наш сцяг!" ("Це наш стяг" – 24 канал).

Люди скандують "Гета наш сцяг!" у Заславлі: дивіться відео

У містечку Постави (Вітебська область) люди звели кілька сніговиків. А доповнили таку приємну картину біло-червоними прапорами.

Сніговики-мітингувальники в Поставах: дивіться відео

Акція солідарності відбулася також у Вілейці.

Як мітингували у Вілейці: дивіться відео

Крім того, на акцію солідарності вийшли в Боровлянах.

Акція солідарності в Боровлянах: дивіться відео

Протестували і у Логойську.



Акція солідарності в Логойську / Фото TUT.BY

Нагадали про себе й прихильники Лукашенка

Одну з таких колон помітили біля станції метро "Уруччя" в Мінську. Традиційно поціновувачі "твердої руки бацьки" стояли з державними прапорами.

Лукашенківці також вийшли на протести: дивіться відео

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Особливих акцій не було, а затримання є

Мінські правоохоронці не забули про основне своє призначення – затримувати протестувальників. Зокрема, в Мінську на проспекті Незалежності з припаркованого бусика вивантажилися кілька силовиків у масках і затримали 2 хлопців. Останні проходили повз і нічого такого не робили.

Крім того, таких же білорусів затримували біля Центрального універмагу та McDonald's на Жовтневій.

Затримання на проспекті Незалежності в Мінську: дивіться відео

Також серед затриманих опинилася журналістка зі Швейцарії Люція Чирку. За словами правозахисниці Анісії Козлюк, вона разом із чоловіком і представницею ЗМІ йшли в кафе, іх атакували правоохоронці. Затримували бійці ОМОНу та люди в цивільному. Формальною підставою для затримання стала "участь у протестах". За інформацією правозахисників, у Люції Чирку є акредитація.



Затримана швейцарська журналістка Люція Чирку / Фото взято з сцомереж

За даними волонтерів станом на вечір, в списку затриманих в Мінську було приблизно 40 прізвищ. Зокрема, фігурує продюсер і режисер Карина Хацкальова. Щоправда, офіційного підтвердження затримання не було.

Загалом у всій Білорусі затримали понад 100 людей. Окрім Мінська, багато таких випадків сталися в Гродно та Новогрудках.

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