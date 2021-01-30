Тихановскую номинировали на Нобелевскую премию мира
Президент Литвы Гитанас Науседа номинировал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира.
Источник: BNS
Главы государств имеют право номинировать кандидатов на Нобелевскую премию мира.
Объявить имена всех кандидатов необходимо до 31 января 2021 года.
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Впоследствии лауреатов выберет Нобелевский комитет.
Светлана Тихановская: что следует знать
- Светлана Тихановская – лидер белорусской оппозиции, жена оппозиционера и политического заключенного Сергея Тихановского.
- После заключения мужа решила баллотироваться на президентских выборах в Беларуси 2020 года.
- Тихановская стала главной соперницей самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
- Хотя ЦИК Беларуси объявила о победе Лукашенко, ни белорусский народ, ни мировое сообщество не признали результатов президентских выборов.
- В августе 2020 года в Беларуси начались массовые протесты.
- По состоянию на 2021 год люди до сих пор протестуют против режима Лукашенко.
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