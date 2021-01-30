Президент Литвы Гитанас Науседа номинировал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира.

Источник: BNS

Главы государств имеют право номинировать кандидатов на Нобелевскую премию мира.

Объявить имена всех кандидатов необходимо до 31 января 2021 года.

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Впоследствии лауреатов выберет Нобелевский комитет.

Обратите внимание! Нобелевскую премию мира вручают с 1901 года. Церемония происходит в присутствии короля Норвегии ежегодно 10 декабря. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премию получает человек, который больше всего сделал для братства между народами, для уничтожения или сокращения армий, а также для поддержки мирных форумов".

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