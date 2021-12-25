Біля львівської ратуші відкрили відремонтовану шопку: атмосферні фото та відео

У Львові біля Ратуші традиційно відкрили шопку. Однак спочатку різдвяний об'єкт довелось відновлювати.

Відкрив різдвяний символ чоловічий хор "Гомін". Вони заспівали декілька колядок.

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У Львові відкрили традиційну шопку

Складається шопка з 11 фігур, що зображають біблійних персонажів із сцени про Вифлеємську стайню. Там і новонароджений Ісус зі своїми Земними батьками, і три царі, що прийшли привітати сім'ю, і ангели, які охороняють спокій маляти.

Однак спочатку святкову шопку довелось повністю реставрувати. Як розповів скульптур Антон Лубій, повністю оновили цілий каркас.

Попередній прийшов у повну небоєздатність: там не було місця живого, щоб вселити шуруп чи болт. Тому ми зробили з міцних балок повністю новий каркас і нову хатку,

– зазначив скульптор.

Відтепер кожен може зайти всередину — оглянути дерев'яні статуї чи зробити фото. Стоятиме шопка до кінця різдвяно-новорічних свят, тобто аж до Йордана. Опісля її зберуть і повезуть на склад, де вона й чекатиме наступного року.

Біля ратуші у Львові відкрили шопку / Фото пресслужби міської ради Львова

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