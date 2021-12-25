Біля львівської ратуші відкрили відремонтовану шопку: атмосферні фото та відео
Джерело:24 канал
У Львові біля Ратуші традиційно відкрили шопку. Однак спочатку різдвяний об'єкт довелось відновлювати.
Відкрив різдвяний символ чоловічий хор "Гомін". Вони заспівали декілька колядок.
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У Львові відкрили традиційну шопку
Складається шопка з 11 фігур, що зображають біблійних персонажів із сцени про Вифлеємську стайню. Там і новонароджений Ісус зі своїми Земними батьками, і три царі, що прийшли привітати сім'ю, і ангели, які охороняють спокій маляти.
Однак спочатку святкову шопку довелось повністю реставрувати. Як розповів скульптур Антон Лубій, повністю оновили цілий каркас.
Попередній прийшов у повну небоєздатність: там не було місця живого, щоб вселити шуруп чи болт. Тому ми зробили з міцних балок повністю новий каркас і нову хатку,
– зазначив скульптор.
Відтепер кожен може зайти всередину — оглянути дерев'яні статуї чи зробити фото. Стоятиме шопка до кінця різдвяно-новорічних свят, тобто аж до Йордана. Опісля її зберуть і повезуть на склад, де вона й чекатиме наступного року.
Біля ратуші у Львові відкрили шопку / Фото пресслужби міської ради Львова
На площі Ринок відкрили шопку: дивіться відео 24 каналу
Цікаві локації у Львові на свята
- У Львові вже традиційно свою роботу розпочала ковзанка біля ратуші. Графік роботи ковзанки – з 10:00 до 21:00.
- 13 грудня на площі перед Львівським оперним театром встановили головну ялинку міста.
- Вже традиційно у Львові відкрили декілька різдвяних ярмарків – біля Ратуші на площі Ринок та поруч з головною ялинкою на проспекті Свободи.