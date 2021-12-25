Открыл рождественский символ мужской хор "Гомин". Они спели несколько колядок.
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Во Львове открыли традиционный вертеп
Состоит вертеп из 11 фигур, изображающих библейских персонажей со сцены про Вифлеемскую конюшню. Там и новорожденный Иисус со своими земными родителями, и три царя, пришедшие поздравить семью, и Ангелы, охраняющие покой малыша.
Однако сначала праздничный вертеп пришлось полностью реставрировать. Как рассказал скульптор Антон Лубий, полностью обновили целый каркас.
Предыдущий пришел в полную небоеспособность: там не было места живого, чтобы вкрутить шуруп или болт. Поэтому мы сделали из прочных балок полностью новый каркас и новый домик,
– отметил скульптор.
Отныне каждый может зайти внутрь – осмотреть деревянные статуи или сделать фото. Будет стоять вертеп до конца рождественско-новогодних праздников, то есть вплоть до Иордана. После его соберут и повезут на склад, где он и будет ждать до следующего года.
Возле ратуши во Львове открыли вертеп / Фото пресс-службы городского совета Львова
Интересные локации во Львове на праздники
- Во Львове уже традиционно свою работу начал каток возле ратуши. График работы катка – с 10:00 до 21:00.
- 13 декабря на площади перед Львовским оперным театром установили главную елку города.
- Уже традиционно во Львове открыли несколько рождественских ярмарок – возле Ратуши на площади Рынок и рядом с главной елкой на проспекте Свободы.