Открыл рождественский символ мужской хор "Гомин". Они спели несколько колядок.

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Во Львове открыли традиционный вертеп

Состоит вертеп из 11 фигур, изображающих библейских персонажей со сцены про Вифлеемскую конюшню. Там и новорожденный Иисус со своими земными родителями, и три царя, пришедшие поздравить семью, и Ангелы, охраняющие покой малыша.

Однако сначала праздничный вертеп пришлось полностью реставрировать. Как рассказал скульптор Антон Лубий, полностью обновили целый каркас.

Предыдущий пришел в полную небоеспособность: там не было места живого, чтобы вкрутить шуруп или болт. Поэтому мы сделали из прочных балок полностью новый каркас и новый домик,

– отметил скульптор.

Отныне каждый может зайти внутрь – осмотреть деревянные статуи или сделать фото. Будет стоять вертеп до конца рождественско-новогодних праздников, то есть вплоть до Иордана. После его соберут и повезут на склад, где он и будет ждать до следующего года.

Возле ратуши во Львове открыли вертеп / Фото пресс-службы городского совета Львова

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