На Львівщині понад 100 населених пунктів залишилися без світла: яка причина

14 липня вранці 117 населених пунктів у Львівській області залишилися без електропостачання. В ОВА назвали причину.

В адміністрації пояснили, що знеструмлення понад сотні населених пунктів сталося через негоду.

Що відомо про блекаут у Львівській області?

Так, 56 селищ і міст залишилися без світла повністю, ще 61 – частково. Над ліквідацією наслідків негоди та відновленням електропостачання працює 31 бригада фахівців "Львівобленерго". Також залучено 46 одиниць техніки.

Зауважимо, що вранці регіональний гідрометцентр попередив про небезпечні природні явища для регіону.

Так, по території Львівської області до кінця доби спостерігатимуться грози, місцями град, шквали вітеру 15 – 20 метрів за секунду та зливи. Така ж погода очікується і в обласному центрі.

У Львові 14 липня вже пройшла сильна злива з грозою, через яку затопило вулиці та ускладнився рух транспорту. На деяких дорогах рівень води був настільки високим, що автомобілі майже не могли проїхати.

Під час грози блискавка влучила у львівську телевежу. Мешканці також повідомляють про перебої зі світлом і перепади напруги. Через це львів'янам радять тимчасово вимкнути з розеток побутову техніку, щоб уберегти її від пошкоджень.

До слова, після кількох днів нестійкої погоди з дощами та грозами в Україні знову потеплішає. За прогнозом синоптика Віталія Постриганя, спека може повернутися вже з 16 липня.