В администрации пояснили, что отключение электроэнергии в более чем сотни населенных пунктов произошло из-за непогоды.

Что известно о блэкауте во Львовской области?

Так, 56 поселков и городов остались без света полностью, еще 61 – частично. Над ликвидацией последствий непогоды и восстановлением электроснабжения работает 31 бригада специалистов "Львовоблэнерго". Также задействовано 46 единиц техники.

Отметим, что утром региональный гидрометцентр предупредил об опасных природных явлениях для региона.

Так, на территории Львовской области до конца суток будут наблюдаться грозы, местами град, порывы ветра со скоростью 15–20 метров в секунду и ливни. Такая же погода ожидается и в областном центре.

Во Львове 14 июля уже прошел сильный ливень с грозой, из-за которого были затоплены улицы и затруднилось движение транспорта. На некоторых дорогах уровень воды был настолько высоким, что автомобили почти не могли проехать.

Во время грозы молния ударила в львовскую телебашню. Жители также сообщают о перебоях со светом и перепадах напряжения. В связи с этим львовянам рекомендуют временно отключить от розеток бытовую технику, чтобы уберечь ее от повреждений.

К слову, после нескольких дней нестабильной погоды с дождями и грозами в Украине снова потеплеет. По прогнозу синоптика Виталия Постриганя, жара может вернуться уже с 16 июля.