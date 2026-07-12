Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Насколько будет жарко?

По прогнозу синоптика, 13 – 15 июля прекратится приток прохладного воздуха с севера, а ветер ослабнет. Таким образом, погода станет более комфортной и теплой.

Впрочем, дожди не покинут территорию страны. В дневные часы, особенно во второй половине дня, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Кое-где даже будет идти град, возможны шквалы со скоростью 17 – 22 метра в секунду.

Температура воздуха ночью в эти дни составит +13...+18 градусов. Днем будет несколько теплее – в пределах +23...+28 градусов.

Как уточнил Постригань, имеющиеся на данный момент прогностические модели свидетельствуют о возвращении жары ориентировочно с 16 июля. Так, погода во второй половине рабочей недели может принести меньшее количество осадков. Однако температура воздуха повысится до +16...+21 градуса ночью и до +26...+31 градуса днем.

Атмосфера готовится к стабилизации, поэтому лето снова наберет обороты,

– добавил синоптик.

Напомним, на 13 июля по областям прогнозируются дожди. Местами они будут сопровождаться грозами. Осадки обойдут только юго-восток. На востоке страны температура поднимется до +28 градусов, а также там возможны шквалы до 15 – 20 метров в секунду.